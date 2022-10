Καταστροφικές πλημμύρες στην Αυστραλία: Εντοπίστηκε νεκρός 71χρονος

Σε τρεις πολιτείες της νοτιοανατολικής Αυστραλίας, αυτοκίνητα βρίσκονταν βυθισμένα στα νερά και σπίτια είχαν πλημμυρίσει, με τα προάστια της Μελβούρνης να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο από τις καταρρακτώδεις βροχές.

Σήμερα οι βροχοπτώσεις άρχισαν να κοπάζουν και οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών περπατούσαν σε δρόμους γεμάτους λάσπη όπως και κάθε είδους συντρίμμια και κατεστραμμένα αυτοκίνητα.

Οι εντολές εκκένωσης εξακολουθούν να ισχύουν για δεκάδες τοποθεσίες.

Thousands of people were asked to evacuate their homes in Australia’s Victoria, New South Wales, and Tasmania, as flash flooding inundated the areas on October 13. Hundreds of properties are reportedly underwater, and more are isolated by the floods. pic.twitter.com/RvlcSsQUud