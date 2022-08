Καταστροφικές πλημμύρες στο Κεντάκι - Στους 28 οι νεκροί

Οι ζημιές που προκλήθηκαν σε κεραίες του δικτύου κινητής τηλεφωνίας περιέπλεξαν τις επιχειρήσεις διάσωσης και κάθε εκτίμηση για τον αριθμό των θανάτων και των αγνοούμενων.

«Οι πλημμύρες αυτές είναι από τις πιο καταστροφικές, τις πιο φονικές που έχουμε βιώσει ποτέ», είπε ο κυβερνήτης Άντι Μπεσίαρ στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC. «Και την ώρα που προσπαθούμε να καθαρίσουμε, βρέχει!».

«Θα πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα για να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε όσο περισσότερο κόσμο είναι δυνατό», συνέχισε. «Θα βρίσκουμε πτώματα για εβδομάδες, πολλά από τα οποία θα έχουν παρασυρθεί για εκατοντάδες μέτρα», προειδοποίησε.

At least 26 people, including children, died in floods unleashed by torrential rains in eastern Kentucky, and more deaths are predicted, with authorities expecting to continue finding bodies for weeks, Governor Andy Beshear said https://t.co/b0xucuC56Rpic.twitter.com/EYuJ092Hes