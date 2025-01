Καταστροφικός σεισμός στο Θιβέτ με εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες: Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων

Η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που μέρος του εδάφους στο επίκεντρό του και γύρω από αυτό υποχώρησε κατά 1,6 μέτρο, σύμφωνα με ανάλυση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS).

Είκοσι τέσσερις ώρες μετά τον σεισμό όσοι άνθρωποι παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια είναι αντιμέτωποι και με πολικές θερμοκρασίες.

Η θερμοκρασία σε αυτή την περιοχή, που βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο, έπεσε στους -18° Κελσίου στη διάρκεια της νύκτας, με τους εγκλωβισμένους και όσους έχουν χάσει τα σπίτια τους να κινδυνεύουν από υποθερμία. Ειδικοί εκτιμούν ότι σε αυτές τις συνθήκες ένας άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει πέντε με 10 ώρες, ακόμη κι αν δεν είναι τραυματισμένος.

«Μάχη ενάντια στον χρόνο»

Τουλάχιστον 126 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 188 έχουν τραυματιστεί από τον σεισμό, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Κίνας CCTV.

Ωστόσο οι κινεζικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη τον αριθμό των αγνοούμενων.

Στο Νεπάλ, όπου δεν έχουν αναφερθεί θύματα από τη δόνηση, αξιωματούχος δήλωσε ότι καταστράφηκε ένα σχολικό κτίριο σε χωριό που βρίσκεται κοντά στο όρος Έβερεστ.

Όμως στο Θιβέτ οι ζημιές είναι εκτεταμένες.

Τουλάχιστον 3.600 σπίτια έχουν καταστραφεί στην επαρχία Σιγκάτσε, μια περιοχή με 800.000 κατοίκους, μετέδωσαν αργά χθες, Τρίτη, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ 30.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί περισσότερο από 1.800 διασώστες και 1.600 στρατιώτες.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από το CCTV δείχνουν διασώστες να ανασύρουν τραυματίες από τα συντρίμμια κτιρίων, ενώ σε άλλες εικόνες φαίνεται ένας άνδρας με ένα χοντρό παλτό να κουβαλά στην πλάτη του ένα μικρό παιδί που κλαίει.

Άλλα βίντεο δείχνουν οικογένειες να αναζητούν καταφύγιο στις δεκάδες μπλε και πράσινες σκηνές που έστησαν στρατιώτες.

A major earthquake in Tibet killed more than 100 people and injured at least 100 more.

The Chinese authorities should allow Tibetans to freely organize to respond to the crisis, and report on earthquake relief efforts without fear of retaliation. pic.twitter.com/LBjc9XoDxe