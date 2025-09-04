Κατεχόμενα: Η Τουρκία ενεργοποιεί το σχέδιο τουρκοποίησης για να βάλει ταφόπλακα στο περιουσιακό - Real.gr

Το σχέδιο τουρκοποίησης των Κατεχομένων ενεργοποιεί η Αγκυρα καθώς ετοιμάζεται μέσω του ψευδοκράτους να μεταφέρει στην Κύπρο χιλιάδες εποίκους, επιχειρώντας να βάλει ταφόπλακα στο περιουσιακό

Όπως αναφέρει το sigmalive, η Τουρκία με τον μανδύα των κοινωνικών κατοικιών, προαναγγέλλει την ανέγερση ολόκληρων πόλεων, που θα κατοικηθούν από Τούρκους.

Ο προγραμματισμός αφορά την ανέγερση 1.192 κατοικιών στη Δερύνεια, 50 στη Κατωκοπιά , 1.500 στον Γερόλακκο, 1.000 στις Μάνδρες, 80 στην Κώμη Κεπήρ, 900 στο Τρίκωμο, 1.200 στη Μόρφου, 350 στη Βατυλή, 120 στο Παλαίκυθρο, 100 στον Βαθύλακα, 50 στο Πραστειό και 30 στην Καλοψίδα.

Σύμφωνα με τον ψευδοπρωθυπουργό τα έργα θα άρχιζαν το 2024, και ήδη έχει τοποθετηθεί ο θεμέλιος λίθος στη Μόρφου.

Το ψευδοκράτος ετοιμάζεται να κτίσει περίπου 6.500 χιλιάδες κατοικίες με τουρκικό χρήμα.

Οι αναπτύξεις όπως εξαγγέλθηκε, θα γίνουν μέσω της κρατικής εταιρείας οικοδομών ΤΟΚΙ, η οποία λαμβάνει χρηματοδότηση από την κυβέρνηση της Αγκυρας.

Στη συνέχεια οι κατοικίες αναμένεται να δοθούν με παράνομους τίτλους σε εποίκους.

O υπουργός Περιβάλλοντος της Τουρκίας, Μουράτ Κουρούμ ανέφερε ότι «τα γιγάντια έργα είναι στρατηγικής σημασίας. Ξένοι επενδυτές, ιδίως Ισραηλινοί και Ελληνες, συλλέγουν γη και κατοικίες στα κατεχόμενα. Θα ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της τουρκικής παρουσίας στο νησί».

Εγκλημα πολέμου

Με αυτό τον τρόπο το ψευδοκράτος όχι μόνο προχωρεί σε ένα ακόμα έγκλημα πολέμου, αλλά προκαλεί τετελεσμένα στο εδαφικό, τα οποία ενδεχομένως να γείρουν ακόμα περισσότερο το τραπέζι των διαπραγματεύσεων προς την τουρκική πλευρά.

Εταιρεία πώλησης ακινήτων διαφημίζει την ανέγερση πολυτελών κατοικιών σε ελληνοκυπριακή γη μεταξύ της κατεχόμενης Κάτω Δερύνειας και της Αμμοχώστου.

Εχουν ήδη τοποθετηθεί οι ταμπέλες για την ανέγερση του έργου, με την ονομασία «New Varosha».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή η ενέργεια έχει κινητοποιήσει τις τοπικές αρχές, καθώς φέρεται ότι η γη στην περιοχή ανήκει σε Ελληνοκυπρίους.

Σύμφωνα με τη διαφήμιση, πρόκειται για συγκρότημα κατοικιών με πολυτελή διαμερίσματα.

Σχετίζονται με την εταιρεία Nurcin LTD, η οποία στη σελίδα της διαφημίζει ότι πωλεί κατοικίες σε Λευκωσία, Τρίκωμο, Αμμόχωστο, Κερύνεια και Μόρφου.