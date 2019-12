Κατεπείγουσα διεθνή βοήθεια για τους πρόσφυγες ζητεί η Κόστα Ρίκα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι η σύγκρουση στη Νικαράγουα είχε συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 300 άνθρωποι στις συγκρούσεις της αστυνομίας και φιλοκυβερνητικών ομάδων με τους διαδηλωτές. Ο Ορτέγα κατηγορεί τους ηγέτες του κινήματος διαμαρτυρίας ότι αποπειράθηκαν να τον ανατρέψουν «με πραξικόπημα».

Οι Νικαραγουανοί υπέβαλαν «τη μεγάλη πλειονότητα» των αιτήσεων ασύλου στην Κόστα Ρίκα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, ανέφερε ο πρόεδρος Αλβαράδο στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Πρόσφυγες που οργανώνει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Γενεύη.

Ο κοσταρικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως περιμένει οι αφίξεις προσφύγων από τη Νικαράγουα να συνεχιστούν.

