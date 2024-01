Κατέπεσε ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό στο Μπέλγκοροντ – Επέβαιναν 65 Ουκρανοί αιχμάλωτοι - ΒΙΝΤΕΟ

Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια του δυστυχήματος.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram από το Baza, ένα κανάλι που συνδέεται με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας, δείχνει ένα μεγάλο αεροσκάφος να πέφτει και να εκρήγνυται σε μια μεγάλη μπάλα φωτιάς.

Ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ Βιάτσεσλαβ Γκλαντκόφ δήλωσε ότι ένα αδιευκρίνιστο «συμβάν» σημειώθηκε στην περιοχή Κοροσάνσκι της περιφέρειας, βορειοανατολικά της πόλης Μπέλγκοροντ, προσθέτοντας ότι θα μεταβεί στο σημείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ερευνητές και σωστικά συνεργεία έχουν ήδη σπεύσει στην περιοχή.

??An Ilyushin Il-76 military plane reportedly crashed in the #Belgorod region of Russia, as reported by Russian Telegram channels.

