Κατέρρευσε κρεμαστή γέφυρα στην Ινδία: Άνθρωποι κρέμονταν από σίδερα και καλώδια - Τουλάχιστον 40 νεκροί - ΕΙΚΟΝΕΣ

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, που βρίσκεται στο Γκουτζαράτ, τη γενέτειρά του, για τριήμερη επίσκεψη, είπε ότι έδωσε οδηγίες στον πρωθυπουργό του κρατιδίου να κινητοποιήσει αμέσως ομάδες για την επιχείρηση διάσωσης.

Τα πλάνα που μεταδίδουν τα τοπικά κανάλια δείχνουν ανθρώπους να κρατιούνται από τα σίδερα και τα καλώδια της γέφυρας και να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν πίσω στην ξηρά ενώ διασώστες προσπαθούν να τους φτάσουν και να τους βγάλουν από το νερό.

?? #BREAKING | Several feared injured after cable bridge collapses in Gujarat: News agency ANI https://t.co/8oyl953f9cpic.twitter.com/0jJaQOg1Xh