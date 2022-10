Κατέρρευσε κρεμαστή γέφυρα στην Ινδία: Άνθρωποι κρέμονταν από σίδερα και καλώδια - Τουλάχιστον 68 νεκροί - ΕΙΚΟΝΕΣ

Νωρίτερα, ο τοπικός βουλευτής Μοχάν Κουνταρίγια τόνισε πως «60 θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής», σύμφωνα με το Reuters. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης, ανέφεραν άλλοι αξιωματούχοι.

Το NDTV, ένα τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο, μετέδωσε πως υπήρχαν περίπου 500 άνθρωποι στη γέφυρα τη στιγμή της κατάρρευσής της, με περίπου 100 να παραμένουν στο νερό.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν να σκαρφαλώνουν στα καλώδια και τα υπολείμματα της γέφυρας καθώς οι ομάδες έκτακτης ανάγκης προσπαθούσαν να τους σώσουν.

Ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου, ο Χαρς Σανγκάβι δήλωσε ότι περισσότεροι από 150 άνθρωποι βρίσκονταν στη καλωδιωτή γέφυρα, ένα τουριστικό αξιοθέατο που προσελκύει πολλούς επισκέπτες κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, όταν γιορτάζονται το Ντιβάλι και το Τσατ Πούτζα

Ο Ινδός υπουργός Εσωτερικών Άμιτ Σαχ δήλωσε «βαθιά λυπημένος για το ατύχημα στο Μόρμπι».

«Πολλοί άνθρωποι διασώθηκαν και ορισμένοι αγνοούνται», είπε ο Αμίτ Τζάλα, τοπικός αξιωματούχος στο νοσοκομείο όπου έχουν μεταφερθεί οι τραυματίες.

Η ιστορική γέφυρα, μήκους 230 μέτρων, κατασκευάστηκε την εποχή της βρετανικής αποικιοκρατίας, τον 19ο αιώνα. Είχε κλείσει για συντήρηση για έξι μήνες και δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία πριν από πέντε ημέρες.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, που βρίσκεται στο Γκουτζαράτ, τη γενέτειρά του, για τριήμερη επίσκεψη, είπε ότι έδωσε οδηγίες στον πρωθυπουργό του κρατιδίου να κινητοποιήσει αμέσως ομάδες για την επιχείρηση διάσωσης.

Τα πλάνα που μετέδωσαν τοπικά κανάλια έδειχναν ανθρώπους να κρατιούνται από τα σίδερα και τα καλώδια της γέφυρας και να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν πίσω στην ξηρά ενώ διασώστες προσπαθούσαν να τους φτάσουν και να τους βγάλουν από το νερό.

