Κατέρρευσε κτίριο στην Ινδία: Αναφορές για δύο νεκρούς και δεκάδες εγκλωβισμένους

"Τα γειτονικά κτίρια είναι σε επικίνδυνη κατάσταση και εκκενώνονται", πρόσθεσε.

Building collapses at Dongri in Mumbai. A team of National Disaster Response Force @NDRFHQ has rushed to the building collapse site. pic.twitter.com/wlToWNIlfj