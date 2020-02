Κατέρρευσε σε συναυλία ο Έλτον Τζον: «Συγγνώμη δεν μπορώ να τραγουδήσω» - Αποχώρησε υποβασταζόμενος - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: BBC

Elton in tears, his voice has gone. Leaving the stage after 1 hr 50 mins to a standing ovation... #EltonFarewellTour #EltonJohn pic.twitter.com/YLzEecP5vW

Το κοινό τον χαιρέτησε με ένα εκστατικό χειροκρότημα καθώς άφηνε τη σκηνή υποβασταζόμενος από τους βοηθούς του. Λίγο αφότου άφησε τη σκηνή, ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές του σε ένα συναισθηματικό ποστ στο Instagram.

I want to thank everyone who attended the #EltonFarewellTour gig in Auckland tonight.

I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. pic.twitter.com/5hBSJNqWl1