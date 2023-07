Καθηγητής Χάρβαρντ ισχυρίζεται ότι εντόπισε σφαιρίδια κατασκευασμένα από εξωγήινους

Καθηγητής του Χάρβαρντ ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε αντικείμενα που είτε έχουν διαστρική προέλευση είτε είναι προϊόντα κατασκευασμένα από Ανώτερο Εξωγήινο πολιτισμό, .

Πιο συγκεκριμένα ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ Άβι Λεμπ μόλις ολοκλήρωσε μία αποστολή που στοίχισε 1,5 εκατομμύριο δολάρια αναζητώντας τα απομεινάρια ενός μυστηριώδους μετεωρίτη με το κωδικό όνομα ΙΜ1 που κατέπεσε στην ακτή της Παπούας-Νέας Γουινέας το 2014.

Ο Λεμπ έχει κατά καιρούς αμφισβητηθεί για την πεποίθησή του ότι οι εξωγήινοι έχουν επισκεφτεί τη Γη. Το 2021 στο βιβλίο του Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth, υποστήριξε ότι ο Ουμουαμουα (Oumuamua), ένας κομήτης μήκους περίπου 400 μέτρων που ήταν ορατός στους επιστήμονες για 11 ημέρες το 2017, θα μπορούσε μόνο να αποτελεί μία διαστρική τεχνολογία που αναπτύχθηκε από εξωγήινους.

Αυτή τη φορά ο 61χρονος αστροφυσικός επέβλεψε μία ομάδα εξερευνητών οι οποίοι συνέλεξαν 50 σφαιρίδια με τη βοήθεια μαγνητικού αγκίστρου που έπεσε από το πλοίο Silver Star 2 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού.

We Have Discovered Spherules from the Path of the First Recognized Interstellar Meteor, IM1 https://t.co/uAG2rTPv9w#galileoproject — Galileo Project (@GalileoProject1) June 22, 2023

Τα μικροσκοπικά σωματίδια, μεγέθους μισού χιλιοστού, πιστεύεται ότι αποτελούνται από ένα κράμα ατσαλιού και τιτανίου, ανθεκτικότερο από τους περισσότερους μετεωρίτες σιδήρου και σκληρότερο από όλα τα άλλα (272) διαστημικά αντικείμενα που υπάρχουν στον κατάλογο της NASA. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ασυνήθιστα μεγάλη ταχύτητα του κομήτη αποτελούν ενδείξεις διαστρικής προέλευσης.

Τα αντικείμενα θα μεταφερθούν στο Παρατηρητήριο του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ για να αναλυθούν περαιτέρω και να συγκριθούν με άλλα θραύσματα μετεωριτών. Ωστόσο, ο Λεμπ είναι πεπεισμένος είτε ότι έχουν διαστρική προέλευση ή ότι έχουν κατασκευαστεί από κάποιον ανώτερο εξωγήινο πολιτισμό.