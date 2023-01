Κάτοικοι της ηπειρωτικής Κίνας σπεύδουν στο Χονγκ Κονγκ για να κάνουν εμβόλια mRNA

Η 36χρονη Γιόγιο Λιάνγκ, από το Πεκίνο, ήταν μεταξύ των πρώτων που έσπευσαν στο Virtus Medical Centre όπου πλήρωσε 1.888 δολάρια Χονγκ Κονγκ (241 δολάρια) για το πρώτο της εμβόλιο της BioNTech κατά της COVID-19.

"It's even hard to book an appointment online." As Hong Kong's border with mainland China reopens, many visitors to the city are expected to try to get access to mRNA Covid vaccines that are not available at home, @YvonneManTV reports https://t.co/uvTV3BFigSpic.twitter.com/0ODkjurKLU