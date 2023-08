Καύσωνας: Πυρκαγιές στην Πορτογαλία, σε συναγερμό η Ισπανία

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν υποστηριζόμενοι από 9 αεροσκάφη στην Οντεμίρα, κοντά στην τουριστική περιοχή Αλγκάρβε, όπου δεκάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν κατακαεί, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Κάτοικοι και τουρίστες αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή και πολλοί φιλοξενήθηκαν σε σχολείο που μετατράπηκε σε κέντρο υποδοχής.

Αλλη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Λέιρια, στην κεντρική Πορτογαλία βρίσκεται σε ύφεση, αφού κατέκαυσε 70.000 στρέμματα.

