Ναυάγησε η συμφωνία Τραμπ–Ζελένσκι: «Να επιστρέψει όταν είναι έτοιμος για ειρήνη» - Πρωτοφανής καυγάς on camera - Real.gr

Θα ήταν μια τυπική συνάντηση υποδοχής ξένου ηγέτη στον Λευκό Οίκο, βάσει πρωτοκόλλου. Σήμερα, σε μια πρωτόγνωρη σκηνή για την ιστορία των συναντήσεων ηγετών στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκρούστηκε με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια συζήτηση, γεμάτη ένταση, φωνές, σε ένα Οβάλ Γραφείο γεμάτο θυμό.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο πριν από μια εκδήλωση στην οποία αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία για τη συμμετοχή των ΗΠΑ στη βιομηχανία ορυκτών της Ουκρανίας. Όμως ο Ζελένσκι αμφισβήτησε ανοιχτά τον Τραμπ για την πιο ήπια προσέγγισή του απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον Ουκρανό πρόεδρο επίσης να αντικρούει ισχυρισμούς του Τραμπ ότι ουκρανικές πόλεις έχουν μετατραπεί σε ερείπια μετά από τρία χρόνια πολέμου.

Κάτι που όπως φάνηκε εξόργισε τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε στον Ουκρανό ομόλογό του να συνάψει μια συμφωνία «ή θα σας παρατήσουμε».

«Παίζεις με τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Παίζεις με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο (…) και αυτό που κάνεις είναι πολύ ασεβές προς τη χώρα, αυτή τη χώρα», είπε ο πολύ θυμωμένος ο Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας ότι θα είναι «πολύ δύσκολο» να διαπραγματευτεί με τον Ουκρανό ομόλογό του και του είπε επιδεικτικά να έχει «ευγνωμοσύνη» προς τις ΗΠΑ.

Watch live: Trump calls Zelenskyy ‘disrespectful’ in fiery exchange at the White House’s Oval Office as scheduled news conference is cancelled https://t.co/l6cfCWwZlr https://t.co/d6cmzPCNDW — Sky News (@SkyNews) February 28, 2025

Από δίπλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς παρενέβη και αυτός κατηγορώντας τον Ζελένσκι ότι «δεν σέβεται» τους Αμερικανούς. Όλα αυτά, μπροστά στις κάμερες, σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

«Κόσμος πεθαίνει…σου τελειώνουν οι στρατιώτες», είπε ο Τραμπ στον Ζελένσκι, καθώς η συνάντησή τους άρχισε να μετατρέπεται σε καυγά.

Watching Trump and Vance gang up and bully Zelensky, I have never been so disgusted and ashamed to be an American in my life. 😡😡😡👇 pic.twitter.com/EjwPkTPAfW — Bill Madden (@maddenifico) February 28, 2025

Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση της Ουκρανής πρεσβευτού στις ΗΠΑ, της Οκσάνα Μαρκάροβα που, βλέποντας όσα εκτυλίσσονταν μπροστά στα μάτια της, σχεδόν έβαλε τα κλάματα.

Ukraine’s ambassador to the US Oksana Markarova’s reaction to the clash between Trump and Zelensky. pic.twitter.com/jva0QWJnHB — KyivPost (@KyivPost) February 28, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ουκρανός ομόλογός του δεν υπέγραψαν, όπως ήταν προγραμματισμένο, σήμερα μια συμφωνία πλαίσιο για την εκμετάλλευση από τις ΗΠΑ των ουκρανικών ορυκτών, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Μετά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη ο Ζελένσκι αποχώρησε εσπευσμένα από τον Λευκό Οίκο. O αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι ο Τραμπ δεν αποκλείει μια συμφωνία, αλλά όχι έως ότου η Ουκρανία είναι έτοιμη να έχει μια εποικοδομητική συνομιλία. Εναπόκειται στους Ουκρανούς αν η κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών που ακυρώθηκε μπορεί να προγραμματιστεί εκ νέου όσο ο Ζελένσκι παραμένει στις ΗΠΑ, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Τραμπ: «Να επιστρέψει όταν είναι έτοιμος για ειρήνη»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δεν είναι έτοιμος για ειρήνη αν εμπλακούν οι ΗΠΑ», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, μετά την έντονη συζήτηση των δύο ηγετών στο Οβάλ Γραφείο, με τον Ουκρανό πρόεδρο να αποχωρεί πριν την ολοκλήρωση της συνάντησης.

«Αποφάσισα ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν είναι έτοιμος για Ειρήνη αν εμπλακεί η Αμερική, γιατί εκείνος πιστεύει ότι η εμπλοκή μας του δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις. Δεν θέλω πλεονέκτημα, θέλω ΕΙΡΗΝΗ. Δεν σεβάστηκε τις ΗΠΑ στο προσφιλές Οβάλ Γραφείο. Μπορεί να επιστρέψει όταν είναι έτοιμος για Ειρήνη», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ για την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, μετά την άνευ προηγούμενη σύγκρουση του Αμερικανού προέδρου με ηγέτη ξένης χώρας στο Οβάλ Γραφείο στον Λευκό Οίκο.

«Ευχαριστώ Αμερική, ευχαριστώ για την υποστήριξη, σας ευχαριστώ για αυτήν την επίσκεψη. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, το Κογκρέσο και τον αμερικανικό λαό», έγραψε στο X. «Η Ουκρανία χρειάζεται μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025

Η συνάντηση εντούτοις είχε ξεκινήσει καλά.

Στην αρχή, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στον Ουκρανό ομόλογό του ότι θα πρέπει να κάνει «συμβιβασμούς».

«Δεν υπάρχει συμφωνία χωρίς συμβιβασμούς. Επομένως, σίγουρα θα υπάρξουν κάποιοι συμβιβασμοί, αλλά ελπίζω να μην είναι τόσο μεγάλοι όσο νομίζουν ορισμένοι», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους. Ο Τραμπ τόνισε ότι συνομίλησε πριν λίγες μέρες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν λέγοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να κάνει μια συμφωνία. «Ελπίζω ότι θα με θυμούνται ως ειρηνοποιό», είπε ο Τραμπ. «Δεν είμαι ούτε με τη Ρωσία, ούτε με την Ουκρανία. Είμαι στη μέση», δήλωσε.

Ο Τραμπ είπε ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας είναι «λογικά κοντά» και χαιρέτισε μια «πολύ δίκαιη συμφωνία» για τους ορυκτούς πόρους της Ουκρανίας.

Όμως ο Ουκρανός πρόεδρος τον διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία «δεν θα συμβιβαστεί με έναν δολοφόνο στο έδαφός μας», αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο. «Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι στο πλευρό μας», είπε επίσης.

Μιλώντας για τη συμφωνία για τα ορυκτά, ο Ζελένσκι, ο οποίος κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του να τον επισκεφθεί στην Ουκρανία για να συνειδητοποιήσει μόνος του την κατάσταση, δήλωσε ότι θεωρεί «κρίσιμο» να εγγυηθεί η Ουάσινγκτον την ασφάλεια μιας μελλοντικής ειρηνευτικής δύναμης.

«Αυτό είναι κρίσιμο. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό», είπε, τονίζοντας ότι αν δεν εμποδιστεί η Ρωσία, θα επιτεθεί στις χώρες της Βαλτικής. Ο Τραμπ, ωστόσο, συνέχισε τις υπεκφυγές σχετικά με αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας. Αρκέστηκε να πει ότι οι ΗΠΑ θέλουν να δουν ένα τέλος στις μάχες και τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν σε «διαφορετικά είδη χρήσης, όπως η ανοικοδόμηση».