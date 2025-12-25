Καζακστάν: Η στιγμή που o οδηγός ΙΧ γκρεμίζει ένα 12μετρο χριστουγεννιάτικο δέντρο σε πλατεία - Real.gr

Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Δεν μπήκαν με τον καλύτερο τρόπο τα Χριστούγεννα για έναν νεαρό οδηγό στον Καζακστάν, καθώς στην προσπάθειά του να κάνει «ντόνατς» – όπως λέγεται στην αυτοκινητική ορολογία – στην κεντρική πλατεία του Σαριαγκάς, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε με φόρα πάνω στο ύψους 12 μέτρων χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης, γκρεμίζοντάς το.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας της πόλης δείχνουν τον οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα προκειμένου να πλαγιολισθήσει το αυτοκίνητο στην άδεια πλατεία τις πρώτες πρωινές ώρες των Χριστουγέννων (γύρω στις 03:00). Στην προσπάθειά του να κάνει έναν δεύτερο κύκλο, ανοίγει περισσότερο την τροχιά του και χάνοντας, προφανώς, τον έλεγχο, καρφώνεται με δύναμη στη βάση του δέντρου ρίχνοντάς το αμέσως στο έδαφος.

Στη συνέχεια φεύγει με μεγάλη ταχύτητα, αφήνοντας το αναποδογυρισμένο δέντρο να κείτεται στην πλατεία.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε τα πλάνα από τις κάμερες προκειμένου να αναγνωρίσει τον δράστη.

🎄In Kazakhstan, a driver went drifting and knocked down the main New Year’s tree The incident happened on the central square in the city of Saryagash. Later, the young man told police that he was trying to drive around the tree, lost control of the vehicle, and crashed into… pic.twitter.com/qnuJHfmPrp — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025

«Οι αστυνομικοί μελέτησαν προσεκτικά τις εγγραφές από την περιοχή χρησιμοποιώντας κάμερες CCTV», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της. «Ως αποτέλεσμα, ταυτοποιήθηκε η ταυτότητα του δράστη».

Η αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο οδηγός οδηγούσε ένα VAZ-2105 Lada. Το όχημα κατασχέθηκε, ενώ στον οδηγό επεβλήθη πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση. Η αστυνομία τον ανάγκασε επίσης να επισκευάσει τη ζημιά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο

«Ο νεαρός οδηγός επισκεύασε το κατεστραμμένο δέντρο και υποσχέθηκε να μην διαπράξει παρόμοια αδικήματα στο μέλλον», ανέφερε η αστυνομία