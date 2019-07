Καζακστάν: Δεκάδες συλλήψεις διαδηλωτών σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Ο νέος τίτλος του είναι Γέλμπασι («ηγέτης του έθνους»), ενώ παραμένει επίσης επικεφαλής του ισχυρού συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

Η ημέρα των γενεθλίων του, η 6η Ιουλίου, έχει κηρυχθεί επίσημη αργία, είναι η «Ημέρα της Πρωτεύουσας», μετά τη μετονομασία της πρωτεύουσας της χώρας σε Νουρ-Σουλτάν όταν ανακοίνωσε την παραίτησή του από την προεδρία.

There are peaceful protests in many cities of #Kazakhstan today. A lot of people are being detained in the streets and were detained preventively before this day. Almost all of them are civil activists @eucopresident@oscepa@hrw@AmnestyEECA@donaldtuskpic.twitter.com/4TxaKRcI0O