Καζακστάν: Διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα για την αύξηση τιμής του υγραερίου - Συγκρούσεις πολιτών και αστυνομικών - Βίντεο

Λίγο νωρίτερα και καθώς σημειώνονταν επεισόδια σε πολλές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα, ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ διαμήνυσε ότι η κυβέρνησή του δεν πρόκειται να πέσει. «Οι εκκλήσεις για επίθεση σε κυβερνητικά και στρατιωτικά κτίρια είναι απολύτως παράνομες. Η κυβέρνηση δεν θα πέσει, αλλά θέλουμε αμοιβαία εμπιστοσύνη και διάλογο, αντί για σύγκρουση», ανέφερε σε ένα βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του.

Αργά το βράδυ η κυβέρνηση ανέφερε ότι θα επαναφέρει κάποιο πλαφόν στην τιμή του υγραερίου.

Πολλοί Καζάκοι έχουν μετατρέψει τα οχήματά τους ώστε να λειτουργούν με υγραέριο, το οποίο είναι κατά πολύ φτηνότερο από τη βενζίνη, λόγω της επιβολής ανώτατης τιμής πώλησης. Όμως η κυβέρνηση υποστήριζε ότι η χαμηλή τιμή δεν είναι βιώσιμη και κατήργησε το πλαφόν την 1η Ιανουαρίου.

Αφού εκτοξεύτηκε η τιμή του υγραερίου, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της πόλης Ζαναόζεν, στις 2 Ιανουαρίου. Οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές της επαρχίας Μανγκιστάου και στο δυτικό Καζακστάν, όπως και σε έναν καταυλισμό εργαζομένων που χρησιμοποιείται από υπεργολάβους της Tengizchevroil, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής πετρελαίου της χώρας. Ο όμιλος διαβεβαίωσε ότι δεν έχει επηρεαστεί η παραγωγή από τις κινητοποιήσεις.

