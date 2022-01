Καζακστάν: «Εξτρεμιστές και ριζοσπάστες» επιτίθενται στο Αλμάτι, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας - Η προειδοποίηση της Ρωσίας

Σήμερα μετά το μεσημέρι ομάδα χιλιάδων διαδηλωτών έκανε έφοδο στο δημαρχείο του Αλμάτι, καταφέρνοντας να διεισδύσει στο εσωτερικό του κτιρίου, παρά τις βομβίδες κρότου-λάμψης και τα δακρυγόνα που εξαπέλυε εναντίον τους η αστυνομία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

#UPDATE Protesters stormed the mayor's office in ex-Soviet Kazakhstan's largest city #Almaty on Wednesday as unprecedented protests over a hike in energy prices spun out of control, police firing stun grenades and tear gas at a crowd of several thousand https://t.co/HA002F99F7 pic.twitter.com/UTwE2WiL4U

Το Reuters είχε μεταδώσει νωρίτερα επικαλούμενο εικόνες που είχε ανεβάσει απευθείας στο Instagram ένας μπλόγκερ στο Καζακστάν ότι φωτιά μαινόταν στο γραφείο του δημάρχου του Αλμάτι και ότι εκεί κοντά ακούγονταν πυροβολισμοί.

Άνδρες με αστυνομικές στολές εθεάθησαν να καταθέτουν τα κράνη και τις ασπίδες τους σε έναν σωρό και να ενώνονται με τους διαδηλωτές. "Έρχονται με το μέρος μας!", φώναξε μια γυναίκα ενώ αγκάλιαζε έναν άλλον διαδηλωτή, μετέδωσε το AFP.

Οι οργισμένες κινητοποιήσεις ξέσπασαν την Κυριακή έπειτα από αύξηση των τιμών του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LΝG) στην πόλη Τζαναοζέν, στο δυτικό τμήμα της χώρας, και στη συνέχεια επεκτάθηκαν στην μεγάλη περιφερειακή πόλη Ακτάου και μετά στο Αλμάτι και οδήγησαν στην παραίτηση νωρίτερα σήμερα της κυβέρνησης της χώρας.

Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τομάρτ Τοκάγεφ αποδέχθηκε την παραίτηση της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε και κήρυξε επίσης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την περιοχή του Μανγκιστάου, στην οποία βρίσκεται η Τζαναοζέν από όπου ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, και την περιοχή του Αλμάτι.

Protesters stormed public buildings in Kazakhstan’s biggest city as security forces struggled to control them after the government resigned in response to popular anger over an increase in fuel prices https://t.co/sPadaD4lLX pic.twitter.com/MnA8FUWIL3

Προειδοποίηση της Ρωσίας

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι το Καζακστάν μπορεί να επιλύσει μόνο του τα προβλήματά του και ότι είναι σημαντικό να μην υπάρξει καμία εξωτερική ανάμειξη, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το Καζακστάν δεν ζήτησε από τη Ρωσία βοήθεια για να αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις που προκάλεσαν την παραίτηση της κυβέρνησής του σήμερα, πρόσθεσε το πρακτορείο επικαλούμενο τις δηλώσεις του Πεσκόφ.

Η Ρωσία δείχνει μεγάλη ευαισθησία στην πρόκληση αναταραχών στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, για τις οποίες θεωρεί ότι ανήκουν στην σφαίρα επιρροής της, και έχει στο παρελθόν κατηγορήσει τη Δύση ότι πυροδοτεί εξεγέρσεις σε χώρες όπως η Γεωργία και η Ουκρανία.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σημείωσε παράλληλα, σύμφωνα με το RIA που επικαλείται ανακοίνωσή του, ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στο Καζακστάν και ότι υπολογίζει "στην εξομάλυνσή της το συντομότερο δυνατό".

Ο πρόεδρος ανέλαβε επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας και υποσχέθηκε την «μέγιστη σκληρότητα» κατά των διαδηλώσεων

Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ ανακοίνωσε ότι ανέλαβε την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας και υποσχέθηκε ότι θα ενεργήσει με την «μέγιστη σκληρότητα» για την αντιμετώπιση των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ο Τοκάγεφ δήλωσε επίσης ότι υπάρχουν θύματα μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας από τις ταραχές στο Αλμάτι. Διευκρίνισε ότι δεν θα εγκαταλείψει την χώρα και ότι θα παραμείνει στην πρωτεύουσα Νουρ-Σουλτάν (πρώην Αστάνα)

«Εθνικής εμβέλειας βλάβη στο Ιντερνετ»

«Εθνικής εμβέλειας βλάβη στο Ιντερνετ» στο Καζακστάν αναφέρει στον λογαριασμό του στο Twitter η μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης του web NetBlocks, εν μέσω των πρωτοφανών ταραχών στην χώρα της κεντρικής Ασίας.

?? Confirmed: #Kazakhstan is now in the midst of a nation-scale internet blackout after a day of mobile internet disruptions and partial restrictions.

The incident is likely to severely limit coverage of escalating anti-government protests.

?? Report: https://t.co/Op5GwzXKbhpic.twitter.com/pdHJkJFe7v