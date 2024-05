Καζακστάν: Καταδικάστηκε πρώην υπουργός Οικονομικών για τον βασανισμό και τον φόνο της συζύγου του

Ο Κουαντίκ Μπισιμπάγεφ, 44 ετών, κρίθηκε ένοχος για τον βασανισμό και τον φόνο της συζύγου του.

Η δίκη του, που μεταδιδόταν ζωντανά από την τηλεόραση τις τελευταίες επτά εβδομάδες, θεωρήθηκε ευρέως ως μια προσπάθεια των αρχών να στείλουν το μήνυμα ότι η ελίτ της χώρας δεν είναι πλέον υπεράνω του νόμου.

An important day for #Kazakhstan and the fight against domestic violence. Its former economy minister Quandyq Bishimbaev was sentenced to 24 years in prison. He was accused of viciously beating his wife, Saltanat Nukenova, for hours in a restaurant that belonged to a relative.… pic.twitter.com/mL88V0YMUC