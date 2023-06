Καζακστάν: Ματαιώθηκε η συναυλία διάσημου ρώσου τραγουδιστή που υποστηρίζει την εισβολή στην Ουκρανία

«Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι Καζάκοι αντιτάχθηκαν στη συναυλία του ρώσου τραγουδιστή Γκριγκόρι Λεπς, ο οποίος υποστηρίζει τη ρωσική κατοχή της Ουκρανίας. Η εταιρεία που οργάνωνε τη συναυλία αποφάσισε μονομερώς να τη ματαιώσει», ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, η περιφερειακή διοίκηση του Αλμάτι μέσω της σελίδας της στο Instagram.

Στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες της κεντρικής Ασίας, οι οποίες πρόσκεινται στη Μόσχα, όμως επιχειρούν να παραμείνουν ουδέτερες στον πόλεμο στην Ουκρανία, ματαιώνονται τακτικά συναυλίες ρώσων καλλιτεχνών που υποστηρίζουν τη σύγκρουση ή αντιτίθενται σ' αυτή.

Russian singers Nikolay Baskov and Grigoriy Leps promised to pay 1 million Russian rubles (about $12,000) for each damaged Leopard tank.

Today a Ukrainian singer Olga Poliakova promised $1,000 reward to each person who will spit on Baskov or Leps.

I do not endorse such methods,… pic.twitter.com/jnvlNZakgz