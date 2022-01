Καζακστάν: Περίπου 2000 συλλήψεις στο Αλμάτι - Έκρηξη και πυροβολισμοί κοντά στην κεντρική πλατεία - Βίντεο

Η Μόσχα αντιμετωπίζει τα γεγονότα στο Καζακστάν ως υποκινούμενη έξωθεν επιχείρηση για την υπονόμευση της ασφάλειας και της ακεραιότητάς του.

Η αστυνομία στο Καζακστάν συνέλαβε περίπου 2000 ανθρώπους στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας Αλμάτι, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

«Οι αστυνομικοί στο Αλμάτι ξεκίνησαν να καθαρίζουν τους δρόμους (...). Συνολικά, περίπου 2000 άνθρωποι οδηγήθηκαν σε αστυνομικά τμήματα", επισημαίνει το υπουργείο Εσωτερικών, όπως μεταδίδουν τα πρακτορεία TASS και Ria Novosti.

Νωρίτερα, η αστυνομία έκανε γνωστό πως «εξουδετέρωσε» δεκάδες ταραξίες, με τη χώρα να πλήττεται από τη χειρότερη αναταραχή, αφότου απέκτησε την ανεξαρτησία της, όταν η Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε το 1991.

Επιπλέον, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε πως το Καζακστάν ανέστειλε προσωρινά την είσοδο στη χώρα των ξένων. Το πρακτορείο ειδήσεων επικαλείται την πρεσβεία του Καζακστάν στο Ουζμπεκιστάν.

Dozens were killed in #Kazakhstan and more than a thousand demonstrators were wounded by the army's bullets..and Russia is sending tanks, armored vehicles and hundreds of mercenaries to suppress the demonstrators.#Almati#Kazakistanpic.twitter.com/mlkEAFPEVE — ??? ???? - Hasan Jneed (@Hasan_Jneed) January 6, 2022

Μια έκρηξη και πυροβολισμοί ακούστηκαν κοντά στην κεντρική πλατεία του Αλμάτι

Μια έκρηξη και πυροβολισμοί ακούστηκαν δίπλα στην κεντρική πλατεία του Αλμάτι, της μεγαλύτερης πόλης του Καζακστάν, μεταδίδουν τα πρακτορεία ειδήσεων Reuters και AFP.

Στρατιωτικά οχήματα εθεάθησαν να κατευθύνονται προς την πλατεία.

A lot of military equipment comes to Almaty. Meanwhile, information is received about the first victims after the shooting in Republic Square. Some protesters run from the square. #BreakingNews#Breaking#Kazakhstan#?????????pic.twitter.com/TUP5Qw4nFs — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 6, 2022

Πλαφόν στις τιμές των καυσίμων

Η κυβέρνηση του Καζακστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι έθεσε ανώτατο όριο για ένα εξάμηνο στις τιμές πώλησης των καυσίμων, με φόντο τις χαοτικές ταραχές στη χώρα, που τροφοδοτούνται από την οργή σχετικά με την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου.

Το μέτρο αυτό, που εξηγείται λεπτομερώς στον ιστότοπο του πρωθυπουργού της χώρας, στοχεύει να «σταθεροποιήσει την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση» σε αυτήν τη χώρα της Κεντρικής Ασίας.

#Breaking Atlas News Reports Oil workers in Kazakhstan going on strike in solidarity with the protests. Remember this uprising began as protests against increased fuel prices. #BreakibgNews#Kazakhistan#Kazakhstan#Russiapic.twitter.com/lPoHaw8zgn — International Leaks (@Internl_Leaks) January 6, 2022

ΕΕ: Η ρωσική παρέμβαση στο Καζακστάν πρέπει να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε τη Ρωσία σήμερα να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία του Καζακστάν, την ώρα που η Ρωσία στέλνει αλεξιπτωτιστές να βοηθήσουν να κατασταλεί η εξέγερση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση προς όλες τις πλευρές.

«Η βία πρέπει να σταματήσει. Καλούμε, επίσης, για αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές και μια ειρηνική επίλυση της κατάστασης. Τώρα, προφανώς, η ΕΕ είναι έτοιμη και πρόθυμη να στηρίζει έναν διάλογο στη χώρα», τόνισε ένας εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν.

Νωρίτερα, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα διαβουλευτεί με το Καζακστάν και άλλους συμμάχους σχετικά με το ενδεχόμενο επιπλέον κινήσεων για να στηρίξει την «αντιτρομοκρατική» επιχείρηση εκεί και να απελευθερώσει κρίσιμες υποδομές.

Συνεχίζονται κανονικά η παραγωγή και οι εξαγωγές ουρανίου

Η Kazatomprom , η μεγαλύτερη παραγωγός ουρανίου στον κόσμο, ανέφερε σήμερα ότι λειτουργεί κανονικά με κανέναν αντίκτυπο στην παραγωγή ή τις εξαγωγές.

«Η εξόρυξη ουρανίου συνεχίζεται σύμφωνα με το σχέδιο να μην υπάρξουν διακοπές. Η εταιρεία τηρεί τα συμβόλαιά της εξαγωγών», επισήμανε ένας εκπρόσωπος τύπου της Kazatomprom.

Η Μόσχα αντιμετωπίζει τα γεγονότα στο Καζακστάν ως υποκινούμενη έξωθεν επιχείρηση για την υπονόμευση της ασφάλειας και της ακεραιότητάς του

Η Ρωσική Ομοσπονδία επιβεβαιώνει «την προσήλωσή της στις συμμαχικές υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (ΟΣΣΑ)», γι' αυτό και υποστήριξε τη λήψη άμεσων μέτρων «λόγω της ταχύτατης επιδείνωσης της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης και της αύξησης της βίας στο Καζακστάν», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο δηλώνει ότι αντιμετωπίζει «τα τελευταία γεγονότα στη φίλη χώρα ως υποκινούμενη έξωθεν προσπάθεια με βίαιο τρόπο, με χρήση εκπαιδευμένων και οργανωμένων σχηματισμών, να υπονομευθεί η ασφάλεια και η ακεραιότητα του κράτους».

Σύμφωνα με την επίσημη ρωσική ανακοίνωση η απόφαση στρατιωτικής συνδρομής ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 4 του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας από 15 Μαΐου 1992, «το οποίο προβλέπει ότι σε περίπτωση πραγματοποίησης επίθεσης (ένοπλης εισβολής, που απειλεί την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία) σε οποιοδήποτε από τα κράτη-μέλη, όλα τα υπόλοιπα κράτη, έπειτα από αίτημά του, θα παρέχουν χωρίς καθυστέρηση σε αυτό την απαραίτητη υποστήριξη και βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής».

«Η Ρωσική Ομοσπονδία θα συνεχίσει τις στενές διαβουλεύσεις με την καζάχικη πλευρά και τους άλλους συμμάχους στον ΟΣΣΑ για την ανάλυση και την επεξεργασία, σε περίπτωση που χρειαστεί, περαιτέρω αποτελεσματικών βημάτων, πρωτίστως για τη συνδρομή στην αντιτρομοκρατική επιχείρηση, που διεξάγουν οι υπηρεσίες ασφαλείας του Καζακστάν, την κατοχύρωση της ασφάλειας όλων των αμάχων πολιτών της χώρας αυτής χωρίς εξαιρέσεις, καθώς και των κρίσιμων για τη ζωή εγκαταστάσεων και υποδομών, την απελευθέρωση και την επιστροφή τους υπό τον έλεγχο των Αρχών του Καζακστάν. Ενδιαφερόμαστε για την ταχύτατη αποκατάσταση της ομαλότητας στη Δημοκρατία», καταλήγει η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι έπειτα από αίτημα του προέδρου του Καζαχστάν Κασίμ Τοκάγεφ, ο ΟΣΣΑ αποφάσισε «την αποστολή κοινών ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΣΣΑ στη Δημοκρατία του Καζακστάν για περιορισμένη χρονικά περίοδο με σκοπό τη σταθεροποίηση και την ομαλοποίηση της κατάστασης στη χώρα αυτή», σημειώνουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, τα οποία αναφέρουν ότι συμμετέχουν στο υπό διαμόρφωση ειρηνευτικό σώμα στρατιωτικοί και αστυνομικοί από την Αρμενία, το Κιργκιστάν, τη Λευκορωσία, τη Ρωσία και το Τατζικιστάν.

Τη σχετική ανακοίνωση για την απόφαση των αρχηγών κρατών-μελών του ΟΣΣΑ, που δόθηκε τη νύχτα στη δημοσιότητα, υπέγραψε, ως προεδρεύων για το 2022 του Συμβουλίου Συλλογικής Ασφάλειας του ΟΣΣΑ, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters