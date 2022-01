Καζακστάν: Στο Αλμάτι ο πρόεδρος Τοκάγεφ, υπόσχεται ανοικοδόμηση μετά τις ταραχές - Βίντεο

Η επίσκεψη αυτή λαμβάνει χώρα την παραμονή της έναρξης της αναγγελθείσας αποχώρησης του υπό τη Ρωσία στρατιωτικού αποσπάσματος των περίπου 2.000 ανδρών, που εστάλη για να στηρίξει την εξουσία στη διάρκεια των ταραχών.

«Αύριο αρχίζει η οργανωμένη αποχώρηση του αποσπάσματος διατήρησης της ειρήνης» του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφαλείας, της συμμαχίας με επικεφαλής τη Μόσχα, επιβεβαίωσε ο Τοκάγεφ.

Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του, ο πρόεδρος του Καζακστάν δήλωσε πως οι ρωσικές και συμμαχικές δυνάμεις «διαδραμάτισαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε όρους σταθεροποίησης της κατάστασης στη χώρας».

«Χωρίς καμιά αμφιβολία είχε μεγάλη ψυχολογική σημασία για να απωθηθεί η επίθεση των τρομοκρατών και των συμμοριτών. Η αποστολή μπορεί να θεωρηθεί πολύ επιτυχημένη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Τοκάγεφ συνομίλησε επίσης με οικείους των μελών των δυνάμεων της τάξης που σκοτώθηκαν στη διάρκεια των ταραχών και επισκέφθηκε τραυματίες που νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με την προεδρία, ο Τοκάγεφ μετέβη στο Αλμάτι για να «εκτιμήσει προσωπικά το εύρος των συνεπειών της τρομοκρατικής επίθεσης στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας».

Το αεροδρόμιο του Αλμάτι, το οποίο παραμένει κλειστό από την περασμένη εβδομάδα αφού λεηλατήθηκε, πρόκειται να επαναλειτουργήσει αύριο, Πέμπτη, για τις εθνικές και τις διεθνείς πτήσεις, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Καζακστάν.

#BREAKING#KAZAKHSTAN

?? KAZAKHSTAN: #VIDEO SHOWING THE CONVOY OF TOKAYEV PASSING THROUGH THE DESERTED CITY OF ALMATY WHERE HE ARRIVED BY HELICOPTER!#BreakingNews#Almaty#Almata#Tokayev#Convoypic.twitter.com/DHtMAqVt6t