Καζακστάν: Συλλήψεις διαδηλωτών, επίθεση σε δημοσιογράφο από αστυνομικούς

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Σοκάν Αλκαμπάγεφ δέχθηκε επίθεση από τις δυνάμεις ασφαλείας την ώρα που προσπαθούσε να καλύψει χθες Δευτέρα το βράδυ τις συλλήψεις που γίνονταν μετά τις διαδηλώσεις αυτές, ανέφερε το Tengri News. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον εμποδίσουν να τραβήξει βίντεο, στη συνέχεια να του πάρουν το κινητό του τηλέφωνο και τον χτύπησαν πολλές φορές, διευκρίνισε το πρακτορείο.

Εικόνες δείχνουν τον Αλκαμπάγεφ να φέρει εκχυμώσεις στο πρόσωπο και μια πληγή από κόψιμο στο σώμα. Σκόπευε να καλύψει μια διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε κοντά στον μεγαλύτερο σταθμό λεωφορείων του Αλμάτι.

Protest against the results of the vote count in the early presidential elections in Kazakhstan. Earlier, June 10, the CEC announced that the incumbent president, Kasym-Jomart Tokayev, had won. https://t.co/eKmDXm5WbC