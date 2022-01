Καζακστάν: Τα ρωσικά στρατεύματα άρχισαν να αποχωρούν από τη χώρα - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

«Η επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης ολοκληρώθηκε (...) εκπληρώσαμε τα καθήκοντά μας», δήλωσε ο Ρώσος στρατηγός Αντρέι Σερντιούκοφ, επικεφαλής των 2.030 στρατιωτών του CSTO από τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, την Αρμενία, το Τατζικιστάν και το Κιργιστάν, που αναπτύχθηκαν στο Καζακστάν στις 6 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, τα στρατεύματα αυτά «άρχισαν να προετοιμάζουν το στρατιωτικό και τενχικό υλικό για να φορτωθεί σε ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη ενόψει της επιστροφής τους στη μόνιμη βάση τους».

Όπως δήλωσε ο Τοκάγεφ και επιβεβαίωσε ο CSTO, η αποχώρηση των στρατευμάτων θα ολοκληρωθεί σε δέκα ημέρες.

