Τουρκία: Πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα στους πολίτες που διαδηλώνουν υπέρ του Ιμάμογλου - Real.gr

Οι διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα υπέρ του Εκρέμ Ιμάμογλου και κατηγορούν τον Ταγίπ Ερντογάν για πραξικόπημα.

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στην Τουρκία μετά την σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, καθώς χιλιάδες άνθρωποι, αψηφώντας τις αυστηρές απαγορεύσεις της κυβέρνησης Ερντογάν, διαδηλώνουν για δεύτερη ημέρα υπέρ του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Η τουρκική αστυνομία έκανε απόψε χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων προς την κατεύθυνση του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί μπροστά από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, μεταδίδουν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP). Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Σύμφωνα με ανταποκριτές του AFP, οι αστυνομικοί ήθελαν να εμποδίσουν μία ομάδα νεαρών διαδηλωτών που επιχειρούσε να κατευθυνθεί προς την πλατεία Ταξίμ, έναν εμβληματικό χώρο διαμαρτυρίας, που έχει πλήρως αποκλειστεί με μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Από ένα λεωφορείο, στο οποίο είχε ανέβει, ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Εζέλ, που απηύθυνε κάλεσμα για τη συγκέντρωση, είπε προς την αστυνομία: «Δεν θέλω να βλέπω πλαστικές σφαίρες εδώ. Εάν όχι, η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης θα καταστεί υπεύθυνη για ό,τι συμβεί», προειδοποίησε.

«Ποιοι είστε εσείς που θα ψεκάσετε με δακρυγόνα την ελπίδα της Τουρκίας;» συνέχισε ο ίδιος, συνοδευόμενος από τις φωνές του συγκεντρωμένου πλήθους που ζητούσε επιτακτικά την παραίτηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Δείτε live:

«Δεν μπορείτε και δεν πρέπει να μείνετε σιωπηλοί», έγραψε στο Χ ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου σε σημερινή ανάρτηση στην οποία φαίνεται ότι κατηγορεί τον Ταγίπ Ερντογάν για διαφθορά και καλεί τα μέλη του κυβερνώντος κόμματος και την τουρκική δικαιοσύνη να αντιταχθούν στην αδικία.

«Τα γεγονότα αυτά έχουν ξεπεράσει τα κόμματά μας και τα πολιτικά ιδεώδη μας. Η διαδικασία αφορά τώρα την χώρα μας, κυρίως τις οικογένειές σας. Ηρθε η μέρα για να μιλήσετε», έγραψε ο Εκρέμ Ιμάμογλου.

You embarked on this journey with nothing but a ring on your finger, yet now you bear countless stains for which you cannot account, whether at home or abroad. With these burdens, you aim for my whole existence, hard work, and endeavour that I and my family have built over three…

— Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) March 20, 2025