«Καζάνι που βράζει» η Μέση Ανατολή: Αντίστροφη μέτρηση για τα αντίποινα του Ιράν στο Ισραήλ

Φωνές για εκδίκηση στην κηδεία Χανίγια

Ένα πλήθος σε πένθος συμμετείχε νωρίτερα σήμερα στην Τεχεράνη στην κηδεία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος δολοφονήθηκε στην ιρανική πρωτεύουσα σε ένα πλήγμα αποδιδόμενο στο Ισραήλ, μια τελετή που σημαδεύθηκε από εκκλήσεις για εκδίκηση του θανάτου του.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απήγγειλε την προσευχή των νεκρών μπροστά στα φέρετρα του Ισμαήλ Χανίγια και του σωματοφύλακά του που ήταν καλυμμένα με την παλαιστινιακή σημαία. Ο ηγέτης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος θα ενταφιαστεί αύριο, Παρασκευή, στο Κατάρ όπου ζούσε εν εξορία.

Κρατώντας πορτρέτα του Χανίγια και παλαιστινιακές σημαίες, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου. Χιλιάδες άνθρωποι ντυμένοι στα μαύρα φώναξαν «Θάνατος στο Ισραήλ» και «Θάνατος στην Αμερική».

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν καθώς και ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της χώρας, Χοσέιν Σαλαμί, παρέστησαν επίσης στην τελετή.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Αμπού αλ Άμπεντ Ισμαήλ Χανίγια. Το έθνος μας, το Ιράν, ο Άξονας της Αντίστασης, ο λαός σου, οι μαχητές σου... είναι ενωμένοι στην επιλογή της αντίστασης για να τερματιστέι η σιωνιστική κατοχή», δήλωσε ο αναπληρωτής ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ Χάγια, σε ομιλία που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Σημειώνεται ότι ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα Πέμπτη ότι σκότωσε τον στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ, έναν από τους εγκεφάλους της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα τον περασμένο μήνα.

Οεπικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, ο Μοχάμεντ Ντέιφ, σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Γάζα τον περασμένο μήνα, δήλωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός, μία ημέρα αφού ο πολιτικός ηγέτης της οργάνωσης δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη.

«Οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) ανακοινώνουν ότι στις 13 Ιουλίου του 2024 μαχητικά αεροσκάφη των IDF έπληξαν την περιοχή της Χαν Γιούνις και ύστερα από αξιολόγηση των μυστικών πληροφοριών μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι ο Μοχάμεντ Ντέιφ εξουδετερώθηκε στο χτύπημα», ανακοίνωσε ο στρατός.

We can now confirm: Mohammed Deif was eliminated.

NYT: Ο Χαμενεΐ εξέδωσε εντολή στο Ιράν να χτυπήσει το Ισραήλ

Σύμφωνα με τους New York Times ο Χαμενεΐ, εξέδωσε εντολή στο Ιράν να χτυπήσει απευθείας το Ισραήλ, ως αντίποινα για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τρεις Ιρανούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την εντολή.

Ο Χαμενεΐ έδωσε την εντολή σε έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν το πρωί της Τετάρτης, λίγο αφότου το Ιράν ανακοίνωσε ότι ο Ισμαήλ Χανίγια είχε σκοτωθεί, δήλωσαν οι τρεις Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και δύο μέλη των Φρουρών της Επανάστασης. Ζήτησαν να μην δημοσιευθούν τα ονόματά τους, διότι δεν είχαν την εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημοσίως.

Ο Άξονας της Αντίστασης είναι μια συμμαχία που οικοδομήθηκε στη διάρκεια τεσσάρων δεκαετιών στη βάση της υποστήριξης του Ιράν στην αντίσταση απέναντι στο Ισραήλ και στην επιρροή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Περιλαμβάνει τη Χαμάς, την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση που προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα με την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, το κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το κίνημα των Χούθι στην Υεμένη και διάφορες σιιτικές ένοπλες οργανώσεις στο Ιράκ και στη Συρία.

Χθες, Τετάρτη, πριν από την αυγή, ο 61χρονος Ισμαήλ Χανίγια σκοτώθηκε σε μία από τις ειδικές κατοικίες για βετεράνους πολέμου των Φρουρών της Επανάστασης, αφού παρακολούθησε την ορκωμοσία του Πεζεσκιάν. Σκοτώθηκε από «αεροπορικό βλήμα», σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Το Ιράν και η Χαμάς κατηγόρησαν το Ισραήλ, τον ορκισμένο εχθρό τους, και υποσχέθηκαν να εκδικηθούν τον θάνατο του Ισμαήλ Χανίγια, μερικές ώρες αφού ο διοικητής της λιβανικής Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ τέθηκε στο στόχαστρο ισραηλινού πλήγματος το βράδυ της Τρίτης σε νότιο προάστιο της Βηρυτού.

Σήμερα ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χάσαν Νασράλα, αναμένεται να απευθύνει ομιλία μέσω βιντεοδιάσκεψης μετά την κηδεία του Φουάντ Σουκρ, ο οποίος σύμφωνα με το Ισραήλ φέρει την ευθύνη για ένα πλήγμα που σκότωσε 12 νέους στις 27 Ιουλίου στο κατεχόμενο από το Ισραήλ συριακό Γκολάν.

Συνωστισμός στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ: Χιλιάδες πολίτες θέλουν να φύγουν από τη χώρα - Ακυρώνονται πτήσεις

Χιλιάδες επιβάτες συνωστίζονται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ για να επιβιβαστούν σε πτήσεις καθώς αρκετές αεροπορικές εταιρείες αναστέλλουν τη σύνδεση με το Ισραήλ.

Περίπου 70.000 επιβάτες βρίσκονται στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, με πολλούς να προσπαθούν να προλάβουν τις τελευταίες πτήσεις να φύγουν από το Ισραήλ, λόγω των φόβων που προκαλεί η ολοένα κλιμακούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Πολλοί είναι εκείνοι φοβούνται νέες ακυρώσεις πτήσεων και ότι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις χώρες τους.

???? Enemy monitoring: Major congestion at Ben Gurion Airport in #Tel_Aviv. Many countries are conducting evacuation operations for their citizens. pic.twitter.com/LSsnidUus6