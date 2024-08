Κλίμα ανησυχίας μετά τις δολοφονίες των ηγετών Χαμάς και Χεζμπολάχ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απήγγειλε την προσευχή των νεκρών μπροστά στα φέρετρα του Ισμαήλ Χανίγια και του σωματοφύλακά του που ήταν καλυμμένα με την παλαιστινιακή σημαία. Ο ηγέτης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος θα ενταφιαστεί αύριο, Παρασκευή, στο Κατάρ όπου ζούσε εν εξορία.

Κρατώντας πορτρέτα του Χανίγια και παλαιστινιακές σημαίες, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου. Χιλιάδες άνθρωποι ντυμένοι στα μαύρα φώναξαν «Θάνατος στο Ισραήλ» και «Θάνατος στην Αμερική».

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν καθώς και ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της χώρας, Χοσέιν Σαλαμί, παρέστησαν επίσης στην τελετή.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Αμπού αλ Άμπεντ Ισμαήλ Χανίγια. Το έθνος μας, το Ιράν, ο Άξονας της Αντίστασης, ο λαός σου, οι μαχητές σου... είναι ενωμένοι στην επιλογή της αντίστασης για να τερματιστέι η σιωνιστική κατοχή», δήλωσε ο αναπληρωτής ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ Χάγια, σε ομιλία που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα Πέμπτη ότι σκότωσε τον στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ, έναν από τους εγκεφάλους της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα τον περασμένο μήνα.

Οεπικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, ο Μοχάμεντ Ντέιφ, σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Γάζα τον περασμένο μήνα, δήλωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός, μία ημέρα αφού ο πολιτικός ηγέτης της οργάνωσης δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη.

«Οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) ανακοινώνουν ότι στις 13 Ιουλίου του 2024 μαχητικά αεροσκάφη των IDF έπληξαν την περιοχή της Χαν Γιούνις και ύστερα από αξιολόγηση των μυστικών πληροφοριών μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι ο Μοχάμεντ Ντέιφ εξουδετερώθηκε στο χτύπημα», ανακοίνωσε ο στρατός.

