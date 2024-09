«Βράζει» η Μέση Ανατολή: «Τέρμα οι υποχωρήσεις» λέει ο Νετανιάχου - «Οι όμηροι θα επιστρέψουν σε σάβανα» απαντά η Χαμάς

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε ότι ο Νετανιάχου δεν κάνει αρκετά για να διασφαλίσει μια συμφωνία για τους ομήρους. Όταν ρωτήθηκε για το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε ότι η πίεση θα πρέπει να ασκηθεί στη Χαμάς και όχι στο Ισραήλ, ιδίως μετά τον θάνατο των ομήρων. «Και τώρα, έπειτα από αυτό, μας ζητούν να δείξουμε σοβαρότητα; Μας ζητούν να κάνουμε υποχωρήσεις; Τι μήνυμα στέλνει αυτό στη Χαμάς; Λέει, σκοτώστε περισσότερους ομήρους» είπε. Πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πως ο Μπάιντεν ή οποιοσδήποτε μιλά σοβαρά για μια ειρηνευτική συμφωνία, θα ζητούσε από το Ισραήλ να κάνει περισσότερες παραχωρήσεις. «Τις κάναμε ήδη. Η Χαμάς πρέπει να κάνει την παραχώρηση», επανέλαβε.

Μιλώντας για τους έξι ομήρους που βρέθηκαν νεκροί την Κυριακή στη Λωρίδα της Γάζας, υποστήριξε ότι «ο φόνος τους δεν οφείλεται στην απόφασή μας (σ.σ. για τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας) αλλά στην ίδια τη Χαμάς». Είπε μάλιστα ότι «αυτοί οι φονιάδες εκτέλεσαν έξι από τους ομήρους μας με μια σφαίρα στον σβέρκο».

Την Κυριακή το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι οι όμηροι πυροβολήθηκαν «εξ επαφής».

Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα να αποπέμψει από την κυβέρνηση τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι όσο υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ τους μπορούν να συνεχίσουν να συνεργάζονται. Σχολίασε επίσης ότι όλοι οι υπουργοί έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αποφάσεις του υπουργικού συμβουλίου.

Χθες ο Γκάλαντ προέτρεψε τον Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία με τη Χαμάς για να επιστρέψουν οι όμηροι από τη Γάζα και ζήτησε να ανακληθεί η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ θα διατηρήσει μόνιμη στρατιωτική παρουσία στον διάδρομο της Φιλαδέλφειας.

Χαμάς: Οι όμηροι θα επιστρέψουν σε σάβανα αν συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις

Η Χαμάς απείλησε απόψε ότι οι όμηροι θα επιστρέψουν στους συγγενείς τους «τυλιγμένοι σε σάβανα» εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του.

Ο Άμπου Ουμπάινταν, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ, της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ανέφερε ότι η οργάνωση έδωσε νέες οδηγίες στους φύλακες για το πώς να χειριστούν τους ομήρους εάν οι ισραηλινές δυνάμεις πλησιάσουν στα σημεία όπου βρίσκονται, στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, νέες οδηγίες, τις οποίες δεν διευκρίνισε, δόθηκαν στους φρουρούς των ομήρων μετά την επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων ατόμων από τις ισραηλινές δυνάμεις, τον Ιούνιο. Σε εκείνη την επιχείρηση ο στρατός απελευθέρωσε τους ομήρους εξαπολύοντας μια επιδρομή κατά την οποία σκοτώθηκαν δεκάδες Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών.

«Η επιμονή του Νετανιάχου να απελευθερώσει τους αιχμαλώτους μέσω στρατιωτικών πιέσεων, αντί να επισφραγίσει μια συμφωνία, σημαίνει ότι θα επιστρέψουν στις οικογένειές τους σαβανωμένοι. Οι οικογένειες πρέπει να επιλέξουν αν τους θέλουν νεκρούς ή ζωντανούς», είπε ο εκπρόσωπος.

