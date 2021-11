«Καζάνι που βράζει» η Τουρκία: Στους δρόμους οι πολίτες - Ζητούν την παραίτηση Ερντογάν

Η πρωτοφανής -για την 17ετή διακυβέρνηση Ερντογάν- υποτίμηση του εθνικού νομίσματος έναντι του δολαρίου και του ευρώ, έχει βγάλει στους δρόμους μεγάλο μέρος του πληθυσμού, με τους διαδηλωτές να ζητούν ακόμη και παραίτηση του κυβερνώντος κόμματος AKP και του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Εξαγριωμένοι Τούρκοι, διαμαρτυρόμενοι για τη συνεχή φτωχοποιήσή τους, ζητούν την παραίτηση Ερντογάν με διαδηλώσεις οι οποίες καταστέλλονται βίαια από την αστυνομία, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη κατά την οποία σημειώθηκαν και μαζικές συλλήψεις.

Περίπου 250 άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους, στην Κωνσταντινούπολη, στη συνοικία του Καντίκιοϊ, στην ασιατική πλευρά της πόλης, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Κυβέρνηση, παραιτήσου» και «Δεν τα βγάζουμε πέρα».

Στο Σισλί επίσης, συνελήφθησαν διαδηλωτές, που φώναζαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης. Ένταση και στην περιοχή Μακαμ Μουτλού στην Άγκυρα. Με διαδηλωτές να κρατούν πανό και να φωνάζουν συνθήματα για την φτώχεια και την οικονομική κρίση και τις αστυνομικές δυνάμεις να διαλύουν τη συγκέντρωση και να προχωρούν σε συλλήψεις. Κινητοποιήσεις υπήρξαν και από σπουδαστές του Τεχνικού Πανεπιστημίου Μέσης Ανατολής στην τουρκική πρωτεύουσα, με το σύνθημα: «Κυβέρνηση παραιτήσου» να κυριαρχεί.

Mass protests are taking place in Constantinople (Istanbul, #Turkey ), Taksim Square is blocked by the police. pic.twitter.com/zIkM9ya351

Διαδηλώσεις έγιναν επίσης στις πόλεις Μερσίνα και Σαμψούντα, όπου επικράτησαν αντικυβερνητικά συνθήματα, ενώ δεν έλειψε η ένταση εξαιτίας της αστυνομικής παρουσίας.

«Καθημερινά, αναρωτιόμαστε: πώς θα πληρώσω το νοίκι, πώς θα τα βγάλω πέρα μέχρι το τέλος του μήνα, ποιες θα είναι οι τιμές στο σουπερμάρκετ;» είπε μια εκπαιδευτικός, η Αϊσέ Ντεμιρέλ.

Tense scenes as spontaneous protests amidst the precipitous fall of the #lira roll across several cities in #Turkey tonight: pic.twitter.com/ttQOlGREX3