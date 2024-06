Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη διάγνωση με καρκίνο - ΒΙΝΤΕΟ

H Κέιτ Μίντλετον φορώντας λευκά και μαζί με τον Γουίλιαμ με τα τρία τους παιδιά, έφτασαν στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ με λιμουζίνα για να παρακολουθήσουν την στρατιωτική παρέλαση. Στις φωτογραφίες που έκαναν το γύρο του διαδικτύου φαίνεται χαμογελαστή και ευδιάθετη.

Η οικογένεια φωτογραφήθηκε να φτάνει στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ λίγο μετά τις 10:00 ώρα Αγγλίας, με τον Τζορτζ να κάθεται ανάμεσα στην Κέιτ και τον Γουίλιαμ, ενώ η Σάρλοτ και ο Λούις κάθονταν απέναντι.

The Princess of Wales is in the Glass Coach with Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis.

She is in a dress by Jenny Packham and hat by Philip Treacy and wearing the Irish Guards Regimental Brooch as Colonel of the Irish Guards. pic.twitter.com/jYMCa7Wyc1