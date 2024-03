Κέιτ Μίντλετον: Λουλούδια και γράμματα συμπαράστασης έξω από το κάστρο του Ουίνδσορ

Παγκόσμια συγκίνηση προκάλεσε η ανακοίνωση της πριγκίπισσας της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, ότι υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο, μετά από την εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα τον Ιανουάριο.

Η 42χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας λαμβάνει διαδοχικά μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης, μετά τη δημοσίευση του μηνύματός της για τη μάχη της με τον καρκίνο. Έξω από το κάστρο του Ουίνδσορ, πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται, αφήνοντας λουλούδια και γράμματα για τη μέλλουσα βασίλισσα της χώρας τους.

Στα κοινωνικά δίκτυα, χιλιάδες αναρτήσεις αφιερώνονται στην Κέιτ, ενώ δημοσιογράφοι συνεχίζουν να μεταδίδουν τις τελευταίες εξελίξεις έξω από τη βασιλική κατοικία.

Royal fans flock to Windsor Castle in moving show of support to Kate Middleton https://t.co/LZzKhtdPkmpic.twitter.com/yfa3VATH38 — The Mirror (@DailyMirror) March 23, 2024

'She's so lovely. Everybody's stunned.' GB News Royal Correspondent @CameronDLWalker reports from Windsor where the public have been showing their support for Princess Kate. ?? Freeview 236, Sky 512, Virgin 604 ?? Become a GB News Member: https://t.co/mNsRsGCG3Npic.twitter.com/fmZEzctJfR — GB News (@GBNEWS) March 23, 2024

Flowers & note for The Princess of Wales: Catherine at the Windsor Castle. ???? pic.twitter.com/ZNUyLqHsmP — katemiddletonlookbook (@katelookbook) March 23, 2024

Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα, που ηχογραφήθηκε στις 20 Μαρτίου, προβλήθηκε την Παρασκευή εν μέσω συνεχιζόμενων εικασιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη νοσηλεία της πριγκίπισσας τον Ιανουάριο για απροσδιόριστη εγχείρηση στην κοιλιά.

Στο βίντεο, η Κέιτ έκανε έκκληση για «χρόνο, χώρο και ιδιωτικότητα» κατά τη διάρκεια της θεραπείας της για έναν αδιευκρίνιστο τύπο καρκίνου, ο οποίος εντοπίστηκε μετά την επέμβαση, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα. «Τα πάω καλά», διαβεβαίωσε στο βίντεο, αναφέροντας ακόμη ότι «γίνομαι πιο δυνατή κάθε μέρα, επικεντρώνοντας την προσοχή μου σε δραστηριότητες που βοηθούν την ανάρρωσή μου».

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Ο εντοπισμός του καρκίνου και η θεραπεία

Ο Δρ. Mangesh Thorat, αναπληρωτής διευθυντής της μονάδας κλινικών δοκιμών Barts στο κέντρο πρόληψης του καρκίνου στο πανεπιστήμιο Queen Mary, δήλωσε στο Sky News: «Δεν είναι πολύ συνηθισμένο, αλλά δεν είναι και ασυνήθιστο. Συχνά το διαπιστώνουμε επειδή οι σαρώσεις που κάνουμε προεγχειρητικά έχουν συχνά τους περιορισμούς τους. Όταν τα πράγματα εξετάζονται στο μικροσκόπιο, αφού αφαιρεθεί ένα όργανο, γίνεται πολύ καλύτερη ανάλυση και τότε εντοπίζεται ο καρκίνος. Οπότε, δεν είναι ασυνήθιστο».

Στη συγκινητική της δήλωση που γυρίστηκε στο Γουίνδσορ, η Κέιτ είπε ότι η ιατρική της ομάδα «με συμβούλεψε να υποβληθώ σε προληπτική χημειοθεραπεία». Αποκάλυψε ότι βρισκόταν στα «πρώτα στάδια αυτής της θεραπείας», η οποία ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου. Η Κέιτ λέγεται ότι τώρα βρίσκεται σε «πορεία ανάρρωσης» και δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Στη χημειοθεραπεία χρησιμοποιούνται ισχυρά φάρμακα που στόχο έχουν να επιτεθούν στους όγκους και συνήθως χορηγούται για την άμεση αντιμετώπιση του καρκίνου ή τη συρρίκνωση ενός όγκου ως προετοιμασία για χειρουργική επέμβαση.

Όπως και στην περίπτωση της Κέιτ, η χημειοθεραπεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως προληπτική επιλογή με την ελπίδα να σταματήσει η επανεμφάνιση του καρκίνου.

Δεν κοινοποιήθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με το αν ισχύει κάτι τέτοιο. Η Κέιτ μοιράστηκε μόνο ότι η μεγάλη επέμβαση στην κοιλιά της στο Λονδίνο τον Ιανουάριο, για κάτι που οι γιατροί θεωρούσαν ότι δεν ήταν καρκινική πάθηση πριν μάθουν την αλήθεια, ήταν επιτυχής. Η προληπτική χημειοθεραπεία, η οποία ονομάζεται επίσης επικουρική χημειοθεραπεία, έχει ως στόχο να σταματήσει την επανεμφάνιση του καρκίνου αφού ο κύριος όγκος έχει αφαιρεθεί από το σώμα. Το NHS λέει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να «μειώσει τον κίνδυνο επανεμφάνισης του καρκίνου μετά από ακτινοθεραπεία ή χειρουργική επέμβαση».

Η προληπτική χημειοθεραπεία χορηγείται τις περισσότερες φορές ενδοφλέβια όπου στη συνέχεια το φάρμακο πηγαίνει σε όλο το σώμα μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Ανάλογα με τον τύπο, η χημειοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί είτε σε νοσοκομείο είτε στο σπίτι του ασθενούς.

Υπάρχουν περισσότεροι από 100 τύποι χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Όλα λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο, κυκλοφορούν μέσω του αίματος για να σταματήσουν την αναπαραγωγή των καρκινικών κυττάρων οπουδήποτε στο σώμα, σκοτώνοντάς τα πριν προλάβουν να διαιρεθούν. Αυτό τα εμποδίζει να αναπτυχθούν και να εξαπλωθούν στο σώμα.

Ποιες είναι οι παρενέργειες;

Το βρετανικό Cancer Research αναφέρει: «Το γεγονός ότι τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα σκοτώνουν τα διαιρούμενα κύτταρα βοηθά να εξηγηθεί γιατί η χημειοθεραπεία προκαλεί παρενέργειες. Οι ιστοί του σώματος αποτελούνται από δισεκατομμύρια μεμονωμένα κύτταρα. Μόλις αναπτυχθούν πλήρως, τα περισσότερα κύτταρα του σώματος δεν διαιρούνται και δεν πολλαπλασιάζονται πολύ. Διαιρούνται μόνο εάν χρειάζεται να επιδιορθώσουν βλάβες.

Ωστόσο, ορισμένα κύτταρα εξακολουθούν να διαιρούνται στους ενήλικες, όπως αυτά που βρίσκονται στα μαλλιά (τα οποία αναπτύσσονται συνεχώς) και στο δέρμα (το οποίο ανανεώνεται συνεχώς). Επειδή η θεραπεία επηρεάζει αδιακρίτως τους ιστούς του σώματος, ανεξάρτητα από το αν είναι καρκινικοί ή όχι, μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες όπως απώλεια μαλλιών, κόπωση και μώλωπες.

Συχνά ένας ασθενής που υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία λαμβάνει και άλλα φάρμακα που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στην άμβλυνση ή την καταπολέμηση ορισμένων από αυτά τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα συνήθως εξαφανίζονται όταν τελειώνει η πορεία της θεραπείας».

Με πληροφορίες από BBC, Sky News, Daily Mail