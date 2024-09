Κέιτ Μίντλετον: Τέλος οι χημειοθεραπείες - Το πρώτο της μήνυμα

Η πριγκίπισσα περιγράφει τα «θυελλώδη νερά» της εμπειρίας της από τον καρκίνο ως «σύνθετα, τρομακτικά και απρόβλεπτα».

«Με ταπεινότητα, σε φέρνει επίσης αντιμέτωπο με τις ευπάθειές σου με τρόπο που δεν έχεις σκεφτεί ποτέ πριν, και μαζί με αυτό, με μια νέα οπτική για τα πάντα», λέει η πριγκίπισσα, σε ένα ασυνήθιστα προσωπικό βίντεο που γυρίστηκε τον περασμένο μήνα στο Νόρφολκ και στο οποίο συμμετέχουν τα παιδιά της και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Το βίντεο, που γυρίστηκε σε φθινοπωρινά χρώματα, υποδηλώνει πόσο χαρούμενη είναι που ολοκλήρωσε αυτό το στάδιο της θεραπείας της. «Καθώς το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του, δεν μπορώ να σας πω τι ανακούφιση είναι που ολοκλήρωσα επιτέλους τη χημειοθεραπεία μου», λέει και να περπατά με την οικογένειά της στο δάσος.

«Οι τελευταίοι εννέα μήνες ήταν απίστευτα δύσκολοι για εμάς ως οικογένεια», λέιε η Κέιτ, προσθέτοντας ότι «το ταξίδι του καρκίνου είναι περίπλοκο, τρομακτικό και απρόβλεπτο για όλους, ειδικά για τους πιο κοντινούς ανθρώπους μας».

Αναφερόμενη στα σχέδιά της για τους επόμενους μήνες, η Κέιτ συνεχίζει: «Το να κάνω ό,τι μπορώ για να παραμείνω ελεύθερη από καρκίνο είναι τώρα η εστίασή μου. Αν και έχω ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία, ο δρόμος μου προς τη θεραπεία και την πλήρη ανάρρωση είναι μακρύς και πρέπει να συνεχίσω να παίρνω κάθε μέρα όπως έρχεται. Ωστόσο, ανυπομονώ να επιστρέψω στη δουλειά μου και να αναλάβω μερικές ακόμη δημόσιες υποχρεώσεις τους επόμενους μήνες, όταν μπορέσω.

«Παρά τα όσα έχουν προηγηθεί, εισέρχομαι σε αυτή τη νέα φάση της ανάρρωσης με ανανεωμένη αίσθηση ελπίδας και εκτίμησης της ζωής. Ο Γουίλιαμ και εγώ είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη που έχουμε λάβει και αντλούμε μεγάλη δύναμη από όλους εκείνους που μας βοηθούν αυτή τη στιγμή. Η καλοσύνη, η ενσυναίσθηση και η συμπόνια όλων μας ήταν πραγματικά ταπεινωτική».

Κλείνει με ένα συγκινητικό μήνυμα προς τους καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους, λέγοντας: «Σε όλους εκείνους που συνεχίζουν το δικό τους ταξίδι με τον καρκίνο – παραμένω μαζί σας, δίπλα-δίπλα, χέρι-χέρι. Από το σκοτάδι μπορεί να βγει φως, γι’ αυτό αφήστε το φως να λάμψει έντονα».

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL