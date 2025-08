Κέλι Μακ: Εχασε τη μάχη με τον καρκίνο στα 33 της χρόνια η ηθοποιός του «Walking Dead» - Real.gr

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών, από μια σπάνια μορφή καρκίνου, η Κέλι Μακ, γνωστή στο ευρύ κοινό από τον ρόλο της ως Άντι στη δημοφιλή σειρά «The Walking Dead».

Πιο συγκεκριμένα, η Κέλι Μακ είχε προσβληθεί από γλοίωμα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Το γλοίωμα είναι ένας -σχετικά- συχνός όγκος που δημιουργείται από κύτταρα του κεντρικού νευρικού συστήματος και μεγαλώνει στην περιοχή του εγκέφαλου και του νωτιαίου μυελού.

It’s with immense sadness that we share the passing of Kelley Mack at the age of 33.

Kelley is known to fans of #TheWalkingDead for portraying the character of Addy in Season 9.

Our sincere thoughts are with her loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/u810HeyGtX

— The Walking Dead World (@TWalkingDWorld) August 5, 2025