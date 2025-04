Κένεντι: Στη δημοσιότητα πάνω από 10.000 σελίδες αρχείων για τη δολοφονία του - Real.gr

Περίπου 10.000 σελίδες αρχείων που σχετίζονται με τη δολοφονία του γερουσιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι το 1968 δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, συνεχίζοντας την αποκάλυψη εθνικών μυστικών που διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κένεντι πυροβολήθηκε θανάσιμα στις 5 Ιουνίου 1968, στο ξενοδοχείο Ambassador στο Λος Άντζελες, λίγα λεπτά μετά την ομιλία του για τον εορτασμό της νίκης του στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για την προεδρία στην Καλιφόρνια. Ο δολοφόνος του, Sirhan Sirhan, καταδικάστηκε για φόνο πρώτου βαθμού και εκτίει ισόβια κάθειρξη.

Η National Archives and Records Administration ανήρτησε 229 αρχεία που περιείχαν τις σελίδες στο δημόσιο δικτυακό της τόπο. Πολλοί φάκελοι που σχετίζονται με τη δολοφονία είχαν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα, αλλά άλλοι δεν είχαν ψηφιοποιηθεί και παρέμεναν επί δεκαετίες σε αποθήκες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Σχεδόν 60 χρόνια μετά τη δολοφονία, «ο αμερικανικός λαός θα έχει, για πρώτη φορά, την ευκαιρία να επανεξετάσει την έρευνα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης χάρη στην ηγεσία του προέδρου Τραμπ», ανέφερε σε δήλωσή της η Tulsi Gabbard, διευθύντρια των εθνικών μυστικών υπηρεσιών.

Το φέρετρο του γερουσιαστή Robert F. Kennedy μεταφέρεται από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου στη Νέα Υόρκη, 8 Ιουνίου 1968. (AP Photo)

Η δημοσιοποίηση των φακέλων ρίχνει «ένα φως στην αλήθεια που έχει καθυστερήσει εδώ και καιρό», πρόσθεσε η Gabbard.

EXCLUSIVE: The RFK Files are now live. @TulsiGabbard tells us: “There are a lot of things that have not been previously known that really call into question what really happened — and who was behind it…”pic.twitter.com/CZJ8vaC20S

— Mary Margaret Olohan (@MaryMargOlohan) April 18, 2025