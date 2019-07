Kεντάκι: Kάηκαν 45.000 τόνοι μπέρμπον

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ωστόσο οι λάτρεις του ποτού δεν χρειάζεται να ανησυχούν καθώς η απώλεια των 45.000 τόνων είναι μάλλον μικρή σε σχέση με τους 3,3 εκατομμύρια τόνους που υπάρχουν στις αποθήκες της Beam Suntory στο Κεντάκι και, όπως επεσήμανε η ίδια η εταιρεία, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς.

Η αμερικανική εταιρεία Beam εξαγόρασε την ιαπωνική εταιρεία ποτών Suntοry Holdings το 2014 προς 16 δισεκατομμύρια δολάρια, μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές ιαπωνικής εταιρείας από ξένη.

A warehouse used to store Jim Beam bourbon has burned to rubble after a fire broke out in Versailles, Kentucky.

