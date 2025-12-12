Quantcast
Η κεντρική τράπεζα Ρωσίας προσφεύγει στη δικαιοσύνη: Παράνομα τα σχέδια της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της - Real.gr
real player

Η κεντρική τράπεζα Ρωσίας προσφεύγει στη δικαιοσύνη: Παράνομα τα σχέδια της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της

09:45, 12/12/2025
Η κεντρική τράπεζα Ρωσίας προσφεύγει στη δικαιοσύνη: Παράνομα τα σχέδια της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι καταθέτει αγωγή σε δικαστήριο της Μόσχας κατά του αποθετηρίου τίτλων Euroclear, που έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες, κατηγορώντας το για ενέργειες που της προκαλούν βλάβη, καθώς πλήττουν την ικανότητά της να διαθέτει τα κεφάλαια και τα χρεόγραφά της.

Το Euroclear δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει.

Σε χωριστή ανακοίνωσή της, η ρωσική κεντρική τράπεζα δήλωσε επίσης σήμερα ότι οι δημοσιοποιημένες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία είναι παράνομες και προειδοποίησε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς για να προστατεύσει τα συμφέροντά της.

«Μηχανισμοί άμεσης ή έμμεσης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή μη εγκεκριμένης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας, είναι παράνομοι και αντίθετοι στο διεθνές δίκαιο, καθώς παραβιάζουν, μεταξύ άλλων, τις αρχές της ασυλίας των κρατικών περιουσιακών στοιχείων», ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα.

Η τράπεζα αναφερόταν σε δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει δύο λύσεις για την υποστήριξη των χρηματοοικονομικών αναγκών της Ουκρανίας το 2026 και το 2027.

Στη μία από τις λύσεις αυτές, η Επιτροπή της ΕΕ θα μπορεί να δανειστεί υπόλοιπα ταμείου από χρηματοοικονομικούς θεσμούς της ΕΕ που διακρατούν παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για να εκδώσει ένα δάνειο επανορθώσεων για την Ουκρανία.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι μια τέτοια ενέργεια θα αντιμετωπιζόταν με «τη σκληρότερη αντίδραση».

Η κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι η εφαρμογή τέτοιων σχεδίων θα αμφισβητηθεί ενώπιον «εθνικών δικαστηρίων, δικαστικών αρχών ξένων κρατών και διεθνών οργανισμών, διαιτητικών δικαστηρίων και άλλων διεθνών δικαστικών οργάνων, ενώ θα ακολουθήσει η επιβολή των δικαστικών αποφάσεων στις επικράτειες των κρατών μελών του ΟΗΕ».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μ. Λαζαρίδης: Καθιστώ υπεύθυνη την Κωνσταντοπούλου αν πάθει κάτι βουλευτής της ΝΔ - Απειλητικά mail μετά την κατάθεση Ξυλούρη

Μ. Λαζαρίδης: Καθιστώ υπεύθυνη την Κωνσταντοπούλου αν πάθει κάτι βουλευτής της ΝΔ - Απειλητικά mail μετά την κατάθεση Ξυλούρη

09:47 12/12
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

09:31 12/12
Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: 15 συλλήψεις, ανάμεσά τους πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού

Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: 15 συλλήψεις, ανάμεσά τους πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού

08:22 12/12
Φοινικούντα: Τα 7 τηλεφωνήματα που οδήγησαν στη σύλληψη ανιψιού και επιχειρηματία - Οι αποκαλύψεις του 22χρονου

Φοινικούντα: Τα 7 τηλεφωνήματα που οδήγησαν στη σύλληψη ανιψιού και επιχειρηματία - Οι αποκαλύψεις του 22χρονου

07:53 12/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Το «κλειδί» πίσω από τους πρώτους αριθμούς: Λύνεται το αιώνιο μαθηματικό μυστήριο σύμφωνα με νέα μελέτη

Το «κλειδί» πίσω από τους πρώτους αριθμούς: Λύνεται το αιώνιο μαθηματικό μυστήριο σύμφωνα με νέα μελέτη

18:30 10/12
Μπέσσυ Μάλφα: Η αποκάλυψη για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση

Μπέσσυ Μάλφα: Η αποκάλυψη για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση

08:30 12/12
Το επικίνδυνο λάθος που κάνουμε όλοι τα Χριστούγεννα με τα λαμπιόνια

Το επικίνδυνο λάθος που κάνουμε όλοι τα Χριστούγεννα με τα λαμπιόνια

09:30 12/12

Ροή Ειδήσεων

Μ. Λαζαρίδης: Καθιστώ υπεύθυνη την Κωνσταντοπούλου αν πάθει κάτι βουλευτής της ΝΔ - Απειλητικά mail μετά την κατάθεση Ξυλούρη

Μ. Λαζαρίδης: Καθιστώ υπεύθυνη την Κωνσταντοπούλου αν πάθει κάτι βουλευτής της ΝΔ - Απειλητικά mail μετά την κατάθεση Ξυλούρη

09:47 12/12
Η κεντρική τράπεζα Ρωσίας προσφεύγει στη δικαιοσύνη: Παράνομα τα σχέδια της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της

Η κεντρική τράπεζα Ρωσίας προσφεύγει στη δικαιοσύνη: Παράνομα τα σχέδια της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της

09:45 12/12
Λαμία: Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο στο TikTok - Προέτρεπε σε πράξεις βίας

Λαμία: Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο στο TikTok - Προέτρεπε σε πράξεις βίας

09:41 12/12
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

09:31 12/12
Το επικίνδυνο λάθος που κάνουμε όλοι τα Χριστούγεννα με τα λαμπιόνια

Το επικίνδυνο λάθος που κάνουμε όλοι τα Χριστούγεννα με τα λαμπιόνια

09:30 12/12
Μεγάλη προβολή της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση του Γ. Αυτιά

Μεγάλη προβολή της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση του Γ. Αυτιά

09:21 12/12
Ιαπωνία: Δεν αναφέρθηκαν θύματα από τον σεισμό 6,7 Ρίχτερ - Άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι

Ιαπωνία: Δεν αναφέρθηκαν θύματα από τον σεισμό 6,7 Ρίχτερ - Άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι

09:16 12/12
Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν πολυκατοικία στην Τβερ - Επτά τραυματίες

Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν πολυκατοικία στην Τβερ - Επτά τραυματίες

09:15 12/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved