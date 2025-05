Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας: «Κρατήστε μετρητά στο σπίτι» - Real.gr

Σύμφωνα με τη σύσταση της τράπεζας, κάθε νοικοκυριό θα πρέπει να έχει 70 ευρώ ανά ενήλικα και 30 ευρώ ανά παιδί σε μετρητά, ώστε να είναι καλυμμένο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Να διατηρούν μετρητά στο σπίτι, αρκετά για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους για τρεις ημέρες, κάλεσε τις οικογένειες η Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας, επικαλούμενη την αυξανόμενη απειλή κυβερνοεπιθέσεων και διακοπών λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμών.

Όπως υπογραμμίζει η Τράπεζα, το ποσό αυτό θα πρέπει να επαρκεί για «τις απολύτως απαραίτητες δαπάνες σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως νερό, τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα», για ένα διάστημα τουλάχιστον τριών ημερών.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, με τις γεωπολιτικές εντάσεις να ενισχύουν τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές. Τον Απρίλιο, μία διακοπή ρεύματος στην Ισπανία και την Πορτογαλία προκάλεσε σοβαρά –αν και προσωρινά– προβλήματα στα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών.

