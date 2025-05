Κένυα: Δικαστήριο καταδίκασε 4 ανθρώπους για λαθρεμπόριο... μυρμηγκιών - Real.gr

Δικαστήριο της Κένυας καταδίκασε τέσσερις ανθρώπους, οι δύο εκ των οποίων είναι 18χρονοι Βέλγοι, σε ένα έτος φυλάκισης ή στην καταβολή προστίμου ενός εκατομμυρίου σελινιών Κένυας (περίπου 6.810 ευρώ) για απόπειρα να εξαγάγουν λαθραία από τη χώρα ζωντανά μυρμήγκια.

Η υπόθεση αυτή κατέκλυσε τα πρωτοσέλιδα αυτής της χώρας της ανατολικής Αφρικής, καθώς η Κενυατική Υπηρεσία Άγριας Ζωής (KWS), η εθνική υπηρεσία για την προστασία της άγριας ζωής, κατηγόρησε τα τέσσερα αυτά πρόσωπα ότι επιδόθηκαν σε «βιοπειρατεία».

Οι 18χρονοι Βέλγοι Νταβίντ Λορνουά και Σεπ Λοντεβίκς, ο Βιετναμέζος Ντουχ Χουνγκ Νγκουγέν και ο Κενυάτης Ντένις Νγκάνγκα δήλωσαν όλοι ένοχοι για κατοχή μυρμηγκιών, αλλά αρνήθηκαν τις κατηγορίες ότι επεδίωκαν να κάνουν λαθρεμπόριο των εντόμων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στο οποίο είχε πρόσβαση το AFP, οι Βέλγοι ύποπτοι είχαν συλληφθεί στις 5 Απριλίου σε ξενώνα στις όχθες της λίμνης Ναϊβάσα, στην κεντρική Κένυα, έχοντας στην κατοχή τους 5.000 βασίλισσες μυρμηγκιών του είδους Messor cephalotes, που προέρχεται από την περιοχή, τα οποία είχαν βάλει σε 2.244 δοκιμαστικούς σωλήνες.

Σε δικαστικό έγγραφο αναφέρεται ότι τα μυρμήγκια, εμπορικής αξίας που υπολογίζεται γύρω στα 6.780 ευρώ, μπορούν να επιζήσουν τουλάχιστον δύο μήνες στους σωλήνες.

Οι Νγκάνγκα και Νγκουγέν, σύμφωνα με το σε βάρος τους κατηγορητήριο, συνελήφθησαν στις 5 Απριλίου στις κομητείες του Ναϊρόμπι και του Ματσάκος έχοντας πολλές εκατοντάδες μυρμήγκια σε περίπου 140 σωλήνες. Και αυτοί δήλωσαν ένοχοι.

Οι δύο υποθέσεις ήταν διαφορετικές, αλλά και οι τέσσερις δικάστηκαν μαζί.

