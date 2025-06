Κένυα: Τουλάχιστον 16 νεκροί νεκροί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μεταξύ των θυμάτων είναι διαδηλωτές, αστυνομικοί και δημοσιογράφοι.

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις σημερινές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε όλη την Κένυα, ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της χώρας αυτής.

Άλλοι 400 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και κάποιοι από αυτούς φέρουν τραύματα από σφαίρες.

Μεταξύ των θυμάτων είναι διαδηλωτές, αστυνομικοί και δημοσιογράφοι.

Downtown Nairobi #Kenya today. Let’s hope and pray that this country filled with such talent and promise will find a peaceful way out of the woods. pic.twitter.com/7pNP83zJTo

— Dino Mahtani (@DinoMahtani) June 25, 2025