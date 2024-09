Κένυα: Αεροσκάφος με 11 επιβαίνοντες βγήκε από τον διάδρομο και κατέληξε σε χωράφι

Το ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι κατά τη διαδικασία απογείωσης αεροσκάφους, τύπου Cessna Caravan, από το αεροδρόμιο Λιτσότα στην περιοχή Μιγκόρι.

Ten passengers and one crew member have been evacuated safely on September 16, 2024, after a Cessna Caravan aircraft (5Y-ZBW) was involved in an incident at the Migori-Lichota Airstrip in Kenya.

As per sources, the 1995 built aircraft veered off at the end of the runway in the… pic.twitter.com/IlLtch2hRu