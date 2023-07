Κένυα: Έξι νεκροί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά της αύξησης των φόρων - ΒΙΝΤΕΟ

«Έχουμε τρεις νεκρούς στο Μλολόνγκο», κοντά στην πρωτεύουσα, «όπου μια ομάδα διαδηλωτών απέκλεισε τον δρόμο και έχουμε επίσης άλλους δύο (νεκρούς) στην Κιτενγκέλα και έναν στο Εμάλι», πόλεις που απέχουν 30 και 120 χιλιόμετρα από το Ναϊρόμπι, ανέφερε μια αστυνομική πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Άλλη πηγή επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων.

Ορισμένοι σκοτώθηκαν «όταν συγκρούστηκαν με τους αστυνομικούς που αναπτύχθηκαν για να καταστείλουν τις ταραχές», είπε η πρώτη πηγή, υποστηρίζοντας ότι έχουν τραυματιστεί και μέλη των δυνάμεων της τάξης.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις αμαυρώθηκαν από συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, με τους πρώτους να εκτοξεύουν πέτρες και τους δεύτερους να απαντούν με δακρυγόνα. Δακρυγόνα έπεσαν στην παραγκούπολη Μαθάρε του Ναϊρόμπι και στην παραλιακή πόλη Μομπάσα, στη νότια Κένυα.

It's going down right now all across #Kenya as ppl come out onto the streets to fight a class war. Ruto's cops have killed 7 workers today. They've gassed at least 50 children. We won't rest until we've brought the bastard to his knees. #Nairobi pic.twitter.com/dj4TRZCNAr

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Ραϊλά Οντίγκα, που έχει διεκδικήσει πολλές φορές την προεδρία της χώρας, χωρίς να τα καταφέρει μέχρι σήμερα, κατηγόρησε νωρίτερα την αστυνομία ότι «πυροβόλησε, τραυμάτισε και σκότωσε διαδηλωτές» κυρίως στο Ναϊρόμπι. «Οι συγκεντρώσεις εξελίσσονταν ειρηνικά μέχρι που η αστυνομία αποφάσισε να τις διαλύσει με σφαίρες και δακρυγόνα», είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Την περασμένη Παρασκευή τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης του προέδρου Ουίλιαμ Ρούτο. Μη κυβερνητικές οργανώσεις έκαναν λόγο για βίαιη καταστολή εκ μέρους της αστυνομίας.

Την Τρίτη, ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας απαγόρευσε τις σημερινές συγκεντρώσεις που οργάνωσε η αντιπολίτευση με το σκεπτικό ότι δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων οι αρχές. Κάλεσε μάλιστα τους πολίτες να μην συμμετάσχουν σε αυτές τις «παράνομες διαδηλώσεις».

Protests erupt in #Kenya against the government's imposition of new taxes amid widespread anger over rising prices.

Scenes of revolt in several cities of the country. At least five protesters were killed. ?? pic.twitter.com/ZBxX4c8Mke