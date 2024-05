Κένυα: Κτίριο κατέρρευσε στο Ναϊρόμπι - Φόβοι για πολλούς εγκλωβισμένους

«Υπάρχουν φόβοι ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια. Έχει σταλεί η ομάδα μας διασωστών», αναφέρει ο Ερυθρός Σταυρός σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Μέχρι στιγμής, ο Ερυθρός Σταυρός αναφέρει πως έχουν διασωθεί από ομάδα διάσωσης..

Συνεχίζονται οι προσπάθειες προσέγγισης άλλων ατόμων που υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν παγιδευτεί.

Μάλιστα, τρεις από τους τέσσερις διασωθέντες έχουν μεταφερθεί σε παρακείμενο υγειονομικό κέντρο.

Θυμίζουμε πως δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην παραγκούπολη της Μαθάρε λόγω των πλημμυρών που προκλήθηκαν αυτόν τον μήνα από την υπερχείλιση του ομώνυμου ποταμού που τη διαρρέει, ύστερα από κατάρρακτώδεις βροχές.

Several Feared Dead As Building Collapses In Mathare https://t.co/WNnmBEmknb