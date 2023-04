Κένυα: Τα πτώματα 73 πιστών μιας αίρεσης βρέθηκαν στο δάσος Σακαχόλα - Οι έρευνες συνεχίζονται - Βίντεο

Ο Πολ Μακένζι Νθένγκε, ο άνθρωπος που κατηγορείται ότι ώθησε τους οπαδούς του να πεθάνουν από την πείνα στην ανατολική Κένυα, είναι ένας πρώην οδηγός ταξί που το 2003 αυτοανακηρύχθηκε «πάστορας» και τα ακραία κηρύγματά του οδήγησαν δύο φορές στη σύλληψή του τα τελευταία χρόνια.

Σήμερα, ο Μακένζι Νθένγκε κατηγορείται για τη «σφαγή της Σακαχόλα» - από την ονομασία του δάσους όπου βρέθηκαν δεκάδες πτώματα μελών της Διεθνούς Εκκλησίας της Χαρμόσυνης Είδησης, την οποία ίδρυσε ο ίδιος το 2003. Με βάση τον ακόμη προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Τζαφέτ Κούμε, 73 πιστοί πέθαναν. Ο πρόεδρος της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο έκανε λόγο για έργο «τρομοκρατών».

47 dead bodies have been discovered in shallow graves by the Police in Malindi, Kenya, after Pastor Paul Mackenzie Nthenge told his members to starve themselves to death to see Jesus."

15 others were rescued by Police officers in the forest last week.pic.twitter.com/8akCcgPGZ1