Kένυα: Τεράστιο θραύσμα από το διάστημα έπεσε σε απομακρυσμένο χωριό – Ζυγίζει μισό τόνο - ΒΙΝΤΕΟ

Το αντικείμενο αναγνωρίστηκε έκτοτε ως «θραύσμα διαστημικού αντικειμένου», ανέφερε η διαστημική υπηρεσία της Κένυας σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη. Το θραύσμα βρέθηκε στο απομακρυσμένο χωριό Μουκούκου, στη νότια κομητεία Μακουένι, και η διαστημική υπηρεσία της χώρας κάνει λόγο για προφανές διαστημικό σκουπίδι με πλάτος 2,5 μέτρα και βάρος 500 κιλά.

?? UNIDENTIFIED SPACE OBJECT CRASHES IN REMOTE KENYAN VILLAGE ??

A large, red-hot object fell from the sky into a remote Kenyan village, prompting an investigation by the national space agency. ?? #Kenya#SpaceObject#SpaceDebrispic.twitter.com/qYfAiIxsA1