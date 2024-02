Κένυα: Τουλάχιστον 2 νεκροί, πάνω από 220 τραυματίες σε πυρκαγιά μετά από έκρηξη αερίου στο Ναϊρόμπι - BINTEO

Η πυρκαγιά «προκάλεσε ζημιές σε πολλά οχήματα κι εμπορικά ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων εταιρειών. Δυστυχώς, πήραν επίσης φωτιά σπίτια (...) ενώ βρίσκονταν οι κάτοικοί τους μέσα, καθώς ήταν αργά τη νύχτα», διευκρίνισε.

Οι 222 τραυματίες διακομίστηκαν και νοσηλεύονται σε διάφορα κέντρα υγείας της πρωτεύουσας, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως τα δυο θύματα υπέκυψαν σε νοσοκομείο.

??#WATCH: As a Massive Explosion at Gas Plant Leaves Numerous Dead and Injured?? ??#Nairobi | #Kenya

A significant explosion has occurred at a gas plant in Nairobi, Kenya, resulting in huge fireballs and fires raging close to blocks of flats in the Embakasi region. A… pic.twitter.com/LxCfyyhgdt