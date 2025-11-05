ΗΠΑ: Κέρδισαν και τη Βιρτζίνια οι Δημοκρατικοί, νέα κυβερνήτης η Μίκι Σέριλ - Real.gr

Η δημοκρατική Μίκι Σέριλ εξελέγη χθες Τρίτη κυβερνήτρια στην πολιτεία Νιου Τζέρζι, σύμφωνα με στατιστικές προβολές των τηλεοπτικών δικτύων Fox News και NBC News,

Νωρίτερα η Δημοκρατική Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ επικράτησε στη Βιρτζίνια. Πρόκειται για δυο εκλογικές διαδικασίες που χαρακτηρίζονταν δοκιμασία για το πρώτο στάδιο της δεύτερης θητείας του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στο Νιου Τζέρζι κυβερνήτης ήταν ήδη, επί οκτώ χρόνια, Δημοκρατικός: ο Φιλ Μέρφι.

Όπως και στην περίπτωση της Βιρτζίνιας, ο Τραμπ ουδέποτε κέρδισε προεδρικές εκλογές στην πολιτεία αυτή. Ωστόσο μείωσε σημαντικά τη διαφορά εκεί το 2024, κυρίως στο ισπανόφωνο τμήμα του εκλογικού σώματος.