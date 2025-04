Κηδεία πάπα Φραγκίσκου: Τραμπ και Μακρόν απέτισαν ύστατο φόρο τιμής - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

"Τουλάχιστον 140.000 άνθρωποι" έχουν ήδη συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό και γύρω από αυτήν σήμερα το πρωί για να παρευρεθούν στην κηδεία του πάπα Φραγκίσκου, ανακοίνωσε η αστυνομία της Ρώμης. Πάνω από 140 ξένες αντιπροσωπείες έχουν επίσης αφιχθεί.

Ύστατο φόρο τιμής απέτισαν στον πάπα Φραγκίσκο στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου πριν από την έναρξη της νεκρώσιμης ακολουθίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν μαζί με την σύζυγό του Μπριζίτ.

US President Donald J. Trump and First Lady Melania pray for a few moments in front of the coffin of Pope Francis in St. Peter’s Basilica, before the funeral this morning. pic.twitter.com/Yp1x5e7E9e

