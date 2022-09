Κηδεία βασίλισσας Ελισάβετ: Από το Χονγκ Κονγκ μέχρι το Σίδνεϊ και την Ανδαλουσία, χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν την κηδεία

«Δεν ήταν δική μας βασίλισσα αλλά βασίλεψε επί 70 χρόνια στη Βρετανία. Ο μοναδικός άλλος που βασίλεψε περισσότερο ήταν ο Λουδοβίκος ΙΔ΄. Αυτή είναι η κοινή μας ιστορία», είπε στο Reuters.

Σε όλον τον κόσμο, πλήθη συγκεντρώθηκαν έξω από τις βρετανικές πρεσβείες και τα προξενεία, αλλά και καφετέριες, μπαρ και άλλους δημόσιους χώρους για να παρακολουθήσουν τα βασιλικά δρώμενα που εκτυλίσσονταν σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων από τα σπίτια τους.

Η Ελισάβετ «είναι κυριολεκτικά πανταχού παρούσα», είπε ο 30χρονος Βίκτορ Λάι, έξω από το γενικό προξενείο της Βρετανίας στο Χονγκ Κονγκ, όπου τις προηγούμενες δέκα ημέρες πολλοί περίμεναν στην ουρά για να υπογράψουν στο βιβλίο συλλυπητηρίων. «Έχουμε νοσοκομεία, σχολεία, ακόμη και αυτός ο δρόμος φέρει ακόμη το όνομά της», εξήγησε.

Εκεί κοντά, κάποιοι είχαν αφήσει λουλούδια, χειρόγραφα σημειώματα, φωτογραφίες, κεριά και άλλα αναμνηστικά.

Η Ελισάβετ ήταν αρχηγός του κράτους του Χονγκ Κονγκ επί 45 χρόνια, σε μια περίοδο ταχείας ανάπτυξης που κάποιοι τη θεωρούν «χρυσή». Αφότου επέστρεψε η περιοχή υπό κινεζική κυριαρχία, το 1997, η βρετανική κυβέρνηση –αν όχι και η μονάρχης– εξακολούθησε να παίζει κάποιον ρόλο, οργίζοντας μερικές φορές το Πεκίνο όταν επέκρινε τον τρόπο διακυβέρνησής του.

People still queuing for hours to sign the #QueenElizabeth book of condolence at the @UKinHongKong British consulate in #HongKong for a fifth day. pic.twitter.com/N3oLABW6T1