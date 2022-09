Kηδεία βασίλισσας Ελισάβετ: Δείτε LIVE - Ξεκίνησε η πορεία προς το Ουίνδσορ

Δείτε LIVE:

Νωρίτερα και οι έξι εν ζωή πρώην πρωθυπουργοί, απέδωσαν φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Οι Μπόρις Τζόνσον, Τερέζα Μέι, Ντέιβιντ Κάμερον, Γκόρντον Μπράουν, Τόνι Μπλερ και Τζον Μέιτζορ, έδωσαν το παρών στην κηδεία της μακροβιότερης βασίλισσας στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Λιζ Τρας είναι η 15η πρωθυπουργός που διόρισε η βασίλισσα Ελισάβετ και η τρίτη γυναίκα, μετά την Μάργκαρετ Θάτσερ και την Τερέζα Μέι.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν, ο πρόεδρος Μακρόν και η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας Μπριζίτ Μακρόν, η ηγεσία της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά και η ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

President Biden and first lady Jill Biden join Queen Elizabeth's funeral service at Westminster Abbey. pic.twitter.com/5N8LJg5HHu

Οι κοντινότεροι συγγενείς της βασίλισσας Ελισάβετ εμφανώς συγκινημένοι ακολούθησαν το φέρετρό της προς το Αββαείο του Γουέστμινστερ όπου πραγματοποιήθηκε η κηδεία της, με μια προσεκτικά χορογραφημένη πομπή.

The Princess of Wales arrived at Queen Elizabeth's funeral with her two eldest children. ??: Christopher Furlong/Getty Images, Joe Maher/Getty Images, Gareth Cattermole/Getty Images, MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images pic.twitter.com/XQFDg4mSyE

Με την ολοκλήρωση της τελετής στο Αββαείο του Γουέστμινστερ παρουσία 2000 καλεσμένων, ακολούθησαν δύο λεπτά σιγής σε ολόκληρη τη Βρετανία, ενώ στη συνέχεια υπήρξε ανάκρουση του νέου εθνικού ύμνου της χώρας «God Save the King».

"God Save the King" sung at conclusion of Queen Elizabeth II's state funeral. https://t.co/gh6ktn4fIY pic.twitter.com/tpEODKcIMa

Ο Κάρολος φαινόταν συντετριμμένος την ώρα που το φέρετρο μεταφερόταν μέσα στο Αβαείο για να ξεκινήσει η νεκρώσιμη ακολουθία.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί η ολιγόλεπτη πομπή του φερέτρου από το Βρετανικό Κοινοβούλιο προς το Αββαείο του Γουέστμινστερ.

Το φέρετρο τοποθετήθηκε πάνω σε κιλλίβαντα έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, συνοδεύεται από 142 μέλη του Βασιλικού Ναυτικού.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους του Λονδίνου

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν παραταχθεί στους δρόμους από τους οποίους πέρασε το φέρετρο της βασίλισσας, διανύοντας τη σύντομη διαδρομή από το Ουέστμινστερ Χολ όπου εξετέθη επί τετραήμερο σε λαϊκό προσκύνημα.

Στο γειτονικό Χάιντ Πάρκ του Λονδίνου επικράτησε απόλυτη σιωπή, καθώς χιλιάδες άνθρωποι, που βρίσκονταν εκεί για ώρες, έμειναν αμίλητοι τη στιγμή που το φέρετρο της βασίλισσας εμφανίστηκε στις οθόνες που είχαν τοποθετηθεί εκεί προκειμένου οι Βρετανοί να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την κηδεία.

Εντός του Αββαείου, απαγγέλθηκαν αποσπάσματα της Βίβλου υπό τους ήχους ύμνων που ακούγονται σε κάθε επίσημη νεκρώσιμη ακολουθία από τις αρχές του 18 αιώνα. Μεταξύ αυτών που περπάτησαν πίσω από το φέρετρο ήταν ο εγγονός της βασίλισσας και μελλοντικός βασιλιάς, ο εννιάχρονος πρίγκιπας Γεώργιος.

Crowds applaud as Queen Elizabeth II’s coffin travels in procession towards Buckingham Palace https://t.co/L1Pw9ZofU8 pic.twitter.com/DKZJJemeUI

Στους 2.000 προσκεκλημένους περιλαμβάνονται περίπου 500 ηγέτες και μέλη βασιλικών οικογενειών από τον όλο τον κόσμο, όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ηγέτες από τη Γαλλία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Κίνα και το Πακιστάν.

Ο αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπουρι Τζάστιν Ουέλμπι, επικεφαλής της αγγλικανικής εκκλησίας, απέτισε φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ Β’ στη διάρκεια της νεκρώσιμης ακολουθίας.

«Σε γνωστή της ομιλία, την οποία εκφώνησε με την ευκαιρία των 21ων γενεθλίων της, η εκλιπούσα Αυτής Μεγαλειότητα είχε δηλώσει ότι όλη της η ζωή θα είναι αφιερωμένη στην υπηρεσία του έθνους και της Κοινοπολιτείας. Σπάνια έχει τηρηθεί σε τέτοιο βαθμό μια υπόσχεση», δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος.

Πλήθη ανθρώπων είχαν συγκεντρωθεί στο Λονδίνο από όλη τη Βρετανία και το εξωτερικό για να αποτίσουν φόρο τιμής στη βασίλισσα, με ορισμένους να σκαρφαλώνουν σε κολώνες φωτισμού προκειμένου να δουν τη βασιλική πομπή -μια από τις μεγαλύτερες αυτού του είδους στη σύγχρονη Ιστορία στη βρετανική πρωτεύουσα.

Εκατομμύρια περισσότεροι παρακολουθούν την κηδεία της Ελισάβετ από την τηλεόραση στα σπίτια τους καθώς για σήμερα στη χώρα έχει κηρυχθεί επίσημη αργία. Είναι η πρώτη φορά που κηδεία Βρετανού μονάρχη μεταδίδεται τηλεοπτικά.

Follow updates on the service: https://t.co/n4ywQPSbyy pic.twitter.com/623JewLArz

Queen Elizabeth II’s coffin has been taken to Westminster Abbey in London for her state funeral.

Συγκινημένα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας

Ο γιος της Ελισάβετ, βασιλιάς Κάρολος Γ’, και τα τρία μικρότερα αδέλφια του - Άννα, Άντριου και Έντουαρτ-στέκονταν πρώτοι στη σειρά πίσω από τον κιλλίβαντα πάνω στον οποίο είχε τοποθετηθεί το φέρετρο της εκλιπούσας βασίλισσας, τον οποίο έσυρε άγημα 142 ναυτών, για να μεταφερθεί από το Ουέστμινστερ Χολ στο Αβαείο.

Πίσω τους βρίσκονταν τα παιδιά του Καρόλου, οι πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι, και άλλα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ο Κάρολος και ο Ουίλιαμ έφτασαν με το ίδιο αυτοκίνητο στο Ουέστμινστερ Χολ, όπου έγιναν δεκτοί με επευφημίες και χειροκροτήματα από το συγκεντρωμένο πλήθος που είχε σπεύσει για να παρακολουθήσει την τελετή.

Prince William and Prince Harry at Westminster Abbey for Queen Elizabeth's funeral. | ??: MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images pic.twitter.com/2rPP9q0V7D

Queen Elizabeth II’s funeral: Prince Harry walks in procession as coffin is taken to Westminster Abbey https://t.co/Dpnf5nJO1p pic.twitter.com/W9GUlT9sIS

Among the thousands of mourners attending the funeral of Queen Elizabeth II are two of her beloved great-grandchildren.

Prince George and Princess Charlotte, Prince William and Princess Kate's eldest children, joined their parents at Westminster Abbey. https://t.co/O1RKgYcCC2pic.twitter.com/ZsY80m7mwl