Κηδεία Βασίλισσας Ελισάβετ: Ο Μπάιντεν κόλλησε στην κίνηση πηγαίνοντας στο Αβαείο του Γουέστμινστερ - ΒΙΝΤΕΟ

Κι ενώ οι προσκεκλημένοι έχουν αρχίζει ήδη να καταφθάνουν, σύμφωνα με την Daily Mail, το αυτοκίνητο του Τζο Μπάιντεν, έχει «κολλήσει» στην κίνηση στο Marble Arch, ένα ιστορικό μνημείο της πόλης του Λονδίνου.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος, Τζο Άρμιτατζ, που ανέβασε βίντεο με τον Τζο Μπάιντεν στο Twitter, έγραψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε καλύτερα να είχε πάρει… το λεωφορείο.

American President comes to a standstill in London traffic near Marble Arch. Might as well have taken the bus. pic.twitter.com/lJ2nNE5kC9